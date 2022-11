Delta Electronics EMEA heeft aangekondigd dat het nu officieel lid is van Holland Solar, de gerenommeerde branchevereniging voor de Nederlandse zonne-energiesector. Sinds 1983 werkt Holland Solar samen met zijn leden om de Nederlandse zonne-energiesector te inspireren, informeren, verbinden en verder te professionaliseren.

‘Dat Delta is geaccepteerd als lid van Holland Solar, geeft aan dat de branchevereniging Delta erkent als toonaangevende fabrikant van fotovoltaïsche (PV) omvormers en dat Delta de gedragsregels van Holland Solar voor leden zal naleven’, zo schrijft Delta in een persbericht. In ruil daarvoor zal Delta zijn kennis en expertise van zowel PV-technologie als installatietechnieken delen en zo een bijdrage leveren aan de bestaande talentenpool, kennis en vaardigheden en professionele expertise binnen de Holland Solar-gemeenschap.

Banden met overheid

De vereniging heeft niet alleen een positieve reputatie in de Nederlandse zonne-energiesector – waarbinnen zij invloed heeft op de besluitvorming -, maar ook goede banden met de Nederlandse overheid, die ze van substantiële informatie over de sector en marktontwikkelingen voorziet. In deze hoedanigheid heeft Holland Solar een adviserende rol bij het maken van nieuw beleid en stimuleert het de agenda voor toekomstige wetgeving en subsidies. ‘Daarom beschikt Delta met het lidmaatschap van Holland Solar over uitstekende mogelijkheden om de implementatie van zijn PV-oplossingen in de regio verder te ontwikkelen.’

Acceptatie PV versnellen

“Delta staat al meer dan 50 jaar centraal bij initiatieven die energie-efficiëntie en duurzaamheid bevorderen. Daarom is het een grote eer om lid te worden van Holland Solar, een branchevereniging die onze waarden en doelen deelt. Ook Holland Solar heeft een geschiedenis om trots op te zijn: al bijna 40 jaar ondersteunt de branchevereniging de fotovoltaïsche industrie en oefent zij invloed uit op overheidsbeleid om de acceptatie van PV-oplossingen te versnellen.” zegt Michiel Klees, PVI BU Sales Manager Benelux, UK & Ireland, Delta Electronics EMEA-regio.

Strengere ESG-doelen

Wijnand van Hooff, General Manager van Holland Solar, reageert als volgt op het lidmaatschap van Delta: “Delta is een gerenommeerd bedrijf binnen de wereldwijde PV-gemeenschap, dus we heten Delta van harte welkom als lid en zijn ervan overtuigd dat het bedrijf een waardevolle bijdrage zal leveren aan de branchevereniging en haar leden. Delta wordt lid in een tijd van steeds strengere ESG-doelstellingen (Environmental, Social and Governance) en een groter bewustzijn onder burgers en bedrijven van de noodzaak om energie-efficiënter te zijn. De reputatie van Delta als pionier in de industrie versterkt de overtuigingskracht van Holland Solar en ondersteunt haar doelstelling om PV nog populairder te maken als duurzame energieoplossing.”