Controleren of een tomaat rijp is zonder die te plukken, het eiwitgehalte in verse melk in de stal meten, drugs testen op de crimescene… Het kan met de Spectrapod van het Eindhovense fotonicabedrijf Mantispectra. Een chip op basis van lichtsignalen ter grootte van 1,5 bij 1,5 millimeter maakt laboratoria overbodig. Het meten en beoordelen van bijvoorbeeld voeding en medicijnen wordt zo goedkoper, sneller en nauwkeuriger. Mantispectra is één van vele organisaties in en om Brainport die werken aan geïntegreerde fotonica, microchips die gebruik maken van lichtsignalen in plaats van elektronen. ‘De mogelijkheden van geïntegreerde fotonica en dan specifiek onze chip die de basis vormt voor de Spectrapod, zijn eindeloos’, aldus directeur Lars Benesch. ‘Je gebruikt spectroscopie om stoffen te meten en te kwalificeren. Spectrometers in laboratoria zijn groot en duur. Met onze lichtchip en bijbehorende software in de Spectrapod kun je nu ter plekke van alles meten. Dit terwijl je de steekproef, een vrucht bijvoorbeeld, niet vernietigt.’

De gebruikers van de Spectrapod zijn in eerste instantie bedrijven: ‘We werken met hen aan een proof of concept. Daar verwacht ik op relatief korte termijn de resultaten van. In een later stadium denk ik dat onze chip ook kan worden geïntegreerd in apparaten die consumenten gebruiken. Smartphones en smartwatches bijvoorbeeld die je waarschuwen wanneer je aan het uitdrogen bent en je een seintje geven dat je even wat extra moet drinken.’

De ontwikkelingen in de fotonica worden ondersteund door PhotonDelta. Het samenwerkingsverband heeft als doel om Nederland koploper te maken in de ontwikkeling van de volgende generatie chips. Vanuit Regio Deal Brainport Eindhoven worden deze ontwikkelingen financieel ondersteund. Benesch: ‘Vijftig jaar geleden was wat we nu hebben bereikt eigenlijk nog magie. We waren nooit zover gekomen zonder samenwerking tussen overheid, industrie en kennisinstellingen. Het is uitermate belangrijk dat de overheid kijkt met welke technologie we Nederland op de kaart zetten en daarin investeert. Dit soort ontwikkelingen kun je niet aan de markt overlaten.’