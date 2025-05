De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in maart 2025 gemiddeld 0,4 procent hoger dan in maart 2024, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In februari bedroeg de jaar-op-jaar stijging nog 1,4 procent. Daarmee zet de trend van afnemende prijsstijgingen zich door.

Een belangrijke verklaring is de ontwikkeling van de olieprijs. In maart kostte een vat ruwe North Sea Brent-olie gemiddeld 66 euro – ruim 15 procent minder dan een jaar eerder. Ter vergelijking: in februari bedroeg de prijs nog 72 euro, een daling van bijna 5 procent op jaarbasis.

De impact daarvan is goed zichtbaar in de aardolie-industrie, waar de afzetprijzen in maart 11,4 procent lager lagen dan een jaar eerder. In februari was dat nog een daling van 8 procent. Ook de chemische industrie, sterk afhankelijk van olieprijzen, noteerde in maart lagere prijzen: 1,2 procent onder het niveau van maart 2024. In februari was er nog sprake van een lichte stijging (+1,1%).

Prijsdaling ten opzichte van vorige maand

Vergeleken met februari 2025 daalden de afzetprijzen van de industrie in maart met 0,5 procent. Op de buitenlandse markt ging het om een daling van 0,3 procent; op de binnenlandse markt waren de prijzen gemiddeld 0,8 procent lager.

Voor de maakindustrie benadrukken deze cijfers de blijvende invloed van grondstofprijzen op marges en prijsstrategieën. Link Magazine volgt de ontwikkelingen op de voet.