LEVEL UP 2023 vindt plaats op 25 september in het Evoluon in Eindhoven en staat volledig in het teken van smart venture building in food tech, climate tech, gaming, deep tech, med tech, artificial intelligence, impact en bio tech. Je ontmoet er founders, ondernemers en investeerders uit binnen- en buitenland.

is CTO van online supermarkt Picnic. Gebler vindt Picnic meer een techbedrijf dan een boodschappenbezorger. Niet gek want hij studeerde Computer Science en houdt zich bezig met logica en computation. Gebler vertelt waarom Picnic de eerste volledig gerobotiseerde supermarkt moet worden.

Camilla van den Boom (MSc) is een strateeg die gespecialiseerd is in het leiden, managen en ontwikkelen van bedrijven. Ze heeft 20+ jaar ervaring in strategieontwikkeling, strategie-implementatie en organisatie(her)ontwerp binnen grote en middelgrote ondernemingen. Ook adviseert ze startups in hun eerste ontwikkelingsfase. Camilla vertelt hoe startups sterker, slimmer en sneller worden.

Kees Aarts, CEO van Protix, richtte in 2009 een bedrijf op met als doel om het voedselsysteem weer in balans te brengen. Door op grote schaal insecten te kweken en te verwerken tot eiwitrijke diervoeding, draagt hij bij aan een circulaire voedselketen en vermindert hij de druk op de natuur. Kees Aarts vertelt hoe hij zijn beste team ooit bouwde.

LEVEL UP 2023 is een gezamenlijk initiatief van BOM, Braventure, Brainport en The Gate. Aanmelding is gratis, maar niet vrijblijvend. Na aanmelding rekenen we op je komst op 25 september in het Evoluon.