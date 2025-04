De locatie mocht uiteraard aansprekend zijn. Dus gingen ze bij Eplan niet over één nacht ijs, in aanloop naar de vijfde editie van Let’s EPLAN. Het event voor en door engineers vond eerder al plaats in het Orpheus-theater in Apeldoorn, vorig jaar was de voormalige textielfabriek De Vasim in Nijmegen aan de beurt. En binnenkort, op vrijdag 23 mei, komt daar Burgers’ Zoo bij.

Het congrescentrum middenin de Arnhemse dierentuin biedt ruimte aan de ruim 500 gasten die worden verwacht. Er volgen rondleidingen – met uiteraard een blik op de techniek van de dierentuin – en bij enigszins mooi weer is het buiten goed toeven met zicht op de safarivlakte. Bovendien was er al een link met de dierentuin, vertelt Debbie Berendsen-Bujak, teamleider marketing communicatie bij Eplan. ‘De marktintroductie van het huidige Eplan-platform was ook hier. Voor wie er toen bij was, maakt dit de cirkel mooi rond.’

Veel kleiner had de eventlocatie overigens niet kunnen zijn. Let’s EPLAN groeit met elke editie, met ook dit jaar de focus op Eplans engineeringssoftware- en serviceoplossingen voor elektrotechniek, automatisering en mechatronica. Kennisdeling staat voorop, op elk niveau. En dat valt goed bij de bezoekers, zo blijkt volgens Berendsen-Bujak uit de enquêtes van de afgelopen jaren. ‘Bedrijven sturen meerdere van hun Eplan-engineers naar deze dag. Let’s EPLAN wordt breed gewaardeerd.’

Johan Lentjes, technical business manager bij Eplan, is dagvoorzitter van deze jubileumeditie. Maarten Steinbuch, hoogleraar systeemdynamica en regeltechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven, start het event als keynote-spreker. Na zijn aftrap bieden break-out- en deepdive-sessies door Eplan-specialisten verbreding en verdieping, en is het Tech Plaza de centrale plek voor ontmoeting.

Bezoekers krijgen een kijkje in het Eplan Platform 2026 en last but not least: ze maken kans te worden uitgeroepen tot Eplan Genius, door de vragen van de contest correct en zo snel mogelijk te beantwoorden. Wie denkt dat het er gemoedelijk aan toegaat: niets is minder waar, vertelt Berendsen-Bujak lachend. ‘Engineers kijken ernaar uit. Zo’n titel zegt natuurlijk wel wat; leuk ook dat elk jaar iemand anders ‘m wint.’

De rondleidingen tijdens Let’s Eplan zijn inmiddels volgeboekt. Wel zijn er nog enkele plekken vrij voor meerdere sessies van deze jubileumeditie, waaraan de deelname overigens gratis is. Volledige programma en praktische informatie