Digitalisering is een no-brainer in de industrie, ook voor machinebouwers. Om het maximale uit een systeem te halen, is ingebouwde intelligentie essentieel. Software dus. Sterker nog, het vraagt om een link tussen de machinesoftware (OT) aan de ene en IT aan de andere kant. Op die manier kan een bedrijf de uitgebreide mogelijkheden en geavanceerde technieken uit de IT-wereld toepassen in een OT-omgeving. In het tijdperk van smart industry is een brug tussen die twee domeinen bijna de heilige graal.

Met zijn nieuwe platform Nupano (een samentrekking van New en Panorama) probeert Lenze de kloof te dichten. ‘Kort gezegd is Nupano een open platform waar je machinedata kunt samenbrengen zodat je ze op IT-niveau kunt analyseren en verwerken’, aldus Marc Vissers, marketing- en communicatiemanager bij Lenze. ‘Denk aan artificial intelligence, complexe mathematische algoritmes of beeldverwerking die te veel rekenkracht vergen om op de machine zelf te worden uitgevoerd.’

Werner Paulin, hoofd New Automation Technology van Lenze, vult aan: ‘Machinebouwers zouden die IT-intelligentie graag dichtbij hun machine willen hebben, omdat het duur is om alle data naar de cloud te sturen, en weer terug. Bovendien is het uit veiligheidsoverwegingen niet altijd toegestaan om potentieel bedrijfsgevoelige gegevens naar buiten te sturen. Aan de andere kant zijn de huidige plc-systemen niet krachtig genoeg om dit op zich te nemen.’ Nupano moet dat oplossen, aldus Paulin.

Een belangrijk kenmerk van smart industry is connectiviteit; machines in een productielijn of een fabriek zijn onderling met elkaar verbonden en communiceren om tot een optimaal resultaat te komen. Al die systemen werken met componenten en technologie van allerhande leveranciers. Openheid is dan de remedie tegen een spraakverwarring. ‘Nupano is daarom open en merkonafhankelijk’, stelt Vissers. ‘Natuurlijk werkt het met producten van Lenze, maar je kunt er net zo goed data in zichtbaar maken van encoders of producten van andere leveranciers. We hebben geen eigen protocol waaraan gebruikers zich moeten houden. De communicatie verloopt via standaarden zoals MQTT of OPC UA. Omdat niemand weet welke communicatietechnologie de industriestandaard gaat worden, hebben we dat opengelaten.’

Lenze is niet de enige industriële automatiseerder met een platform dat de afstand tussen OT en IT moet overbruggen. Nupano is dan ook geen poging om een industriestandaard in de markt te zetten, maar een handreiking, zodat Lenze kan aansluiten op een overkoepelend systeem of een toekomstige standaard. ‘Meerdere aanbieders hebben een platform. Ik verwacht dat dat zich allemaal heel natuurlijk zal positioneren’, zegt Vissers. ‘Uiteraard ligt dat aan marketing, maar meer nog aan het gebruiks- en bedieningsgemak, en de veiligheid. Dat is lastig te voorspellen.’

Een standaard is wel waar de industrie naar verlangt. De uitdaging is dat zodra één partij het voortouw neemt, er een kleur aan dat initiatief zit, waardoor niet iedereen zich erachter zal scharen. ‘Misschien moeten we het omdraaien en als industrie bij elkaar gaan zitten om vanuit de gebruikerskant een standaard op te zetten’, stelt Vissers voor. ‘We zijn de afgelopen tien jaar bezig geweest om smart industry op de kaart te krijgen. Nu begint dat te beklijven. Deze interoperabiliteit op softwareniveau is daarvan een logisch gevolg.’