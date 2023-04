Machinebouwers zijn er in allerlei vormen en maten. Zeker als ze net beginnen met het digitaliseren van hun systemen en bedrijfsprocessen, bestaat de kans dat ze overweldigd raken door alle technologieën en digitale oplossingen die er op de markt verkrijgbaar zijn. Toeleveranciers roepen immer om het hardst dat zij de ultieme oplossing hebben. Waar moet je dan beginnen? Wat is de eerste stap?

Lenze kan die partijen op weg helpen in hun digitale reis met een nieuwe oplossing en service. ‘Lenze System House zou je het best kunnen omschrijven als een one-stop shop voor alle oplossingen waarmee we klanten kunnen helpen’, aldus Peter Blaeser, director digital automation solutions bij Lenze. ‘Het is een loket met al onze producten, waar we je helpen om uit te vinden welke aansluiten bij jouw uitdagingen en behoeften. Maar het is ook een open, merkonafhankelijk platform waarin je componenten van andere aanbieders kunt koppelen.’

Volgens Blaeser zijn de eisen in de markt heel divers: ‘Sommige bedrijven staan nog aan het begin van hun digitaliseringstraject. Die zijn waarschijnlijk geïnteresseerd in een basiscomponent zoals remote access. Dat is relatief eenvoudig te integreren. We hebben daarvoor een gateway en bijpassende software beschikbaar.’

Andere partijen zijn al verder, ziet Blaeser. ‘Die willen hun relevante data naar de cloud brengen en hebben een dashboard op maat nodig, zoeken een CRM-systeem, of willen een interface naar het ERP- of MES-platform.’ Bij kleinere bedrijven ontbreekt het nog wel eens aan de benodigde resources om dat allemaal zelf te verwezenlijken, maar het aanbod van Lenze is breed. ‘Ook grotere bedrijven kunnen we zeker van dienst zijn.’

Het ophalen en verzamelen van alle data uit de machines in het veld is leuk, maar daarna is het zaak ook daadwerkelijk wat nuttigs te doen met alle gegevens, verzameld on premise of in de cloud. Precies daar laat Lenze zijn meerwaarde zien. ‘Wij hebben de domeinkennis die essentieel is om chocola te maken van alle data. We hebben geen out-of-the-box data-analysetool omdat de wensen te veel uiteenlopen, maar onze domeinexperts gaan graag met een klant aan tafel zitten om een oplossing voor hem op te zetten’, zegt Blaeser en hij geeft een voorbeeld van een toepassing. ‘We kunnen de gegevens over de motorstroom uit onze aandrijvingen analyseren – met onze Drives DataHub-software – en weten wat een opvallende piek betekent. Dat gaat dan wellicht om een slechte lager of een verkeerde spanning in een bandaandrijving. Daar zit ons USP; Lenze komt uit de wereld van drives en begeeft zich op terrein van de digitalisering. Veel andere leveranciers komen van de andere kant en missen de cruciale inhoudelijke OT-kennis.’

De volgende stap in het proces is condition monitoring of zelfs predictive maintenance. ‘Als de gateway is geïnstalleerd en de data in de cloud samenkomen, kun je ook denken aan een OEE-applicatie’, stelt Blaeser. ‘Daar hebben bedrijven vaak een dashboard op maat voor nodig. Vooral de kleinere klanten vinden het fijn dat wij daar kant-en-klare templates voor aanbieden.’

Ten slotte kunnen gebruikers van het Lenze System House aan de slag met het intelligente Asset Performance Platform. ‘Waar bedrijven regelmatig tegenaan lopen, is dat ze bij een serviceverzoek of een storing niet alle informatie over die machine bij elkaar hebben’, legt Blaeser uit. ‘Het staat in verschillende rapporten – digitaal of op papier – maar ook in mails, sms’jes, appjes et cetera, en dat vormt een uitdaging. Bedrijven die worstelen met hun serviceproces, zijn geholpen met dit platform van Lenze.’