Al meer dan 10 jaar wordt er binnen de industrie gesproken over digitalisering en meer automatisering. Daarom heeft Lenze – dat dit jaar het 75-jarig jubileum viert – zich de afgelopen twee decennia gericht op de ontwikkeling van een innovatief software- en hardwareportfolio en heeft het geïnvesteerd in applicatiekennis binnen de organisatie en is de applicatie-afdeling fors uitgebreid. Recent nog met de kennis en ervaring van Jeroen de Hond die in februari is aangesteld.

De Hond heeft een schat aan ervaring en kennis opgebouwd bij Schneider Electric (Elau) en in zijn lange loopbaan al menig applicatieproject succesvol voltooid. Lenze zet hem in als Application Engineer Automation-Systems en hij zal na zijn opleiding binnen Lenze worden ingezet bij bestaande en nieuwe projecten.

De activiteiten om te voorzien in de toenemende vraag naar automatiserings- en digitaliseringskennis van de industrie staat onder leiding van applicatie- en servicemanager Bart Smits en projectmanager Maikel Kling voor de regio EMEA West (Benelux, UK, Frankrijk).