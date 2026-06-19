Lens R&D B.V. en PhotonFirst openen productielijn zonnesensoren

Eind mei vond bij PhotonFirst in Alkmaar de officiële opening plaats van de hoogvolumeproductielijn voor ruimtevaartgekwalificeerde zonnesensoren van Lens R&D B.V. Deze zogeheten standregelsensoren meten uit welke richting de zon komt, zodat een satelliet in noodgevallen altijd de zon kan vinden en zijn batterij kan opladen. De zonnesensoren zijn geschikt voor elk type satelliet, gericht op bijvoorbeeld aardobservatie, telecommunicatie of wetenschappelijke missies, zoals die van de European Space Agency (ESA). ‘We hebben net een opdracht gescoord voor de LISA (Laser Interferometer Space Antenna)-missie, waarbij drie satellieten op 50 miljoen kilometer van de aarde, 2,5 kilometer van elkaar zwaartekrachtsgolven gaan meten’, zegt Johan Leijtens, ceo bij Lens R&D B.V. (hierna: LRD). ‘Ook vliegen onze sensoren al op missies zoals Proba-3.’

‘Daarnaast hopen we aan het IRIS2-project van de EU en voor een constellatie in de VS te leveren, waar honderden satellieten moeten worden voorzien van in totaal duizenden zonnesensoren’, vervolgt Leijtens. ‘De nieuwe lijn bij PhotonFirst stelt ons in staat om meer sensoren te leveren dan nu, via een bedrijf dat meer gespecialiseerd is in productie op industriële schaal. Zelf willen we ons meer richten op productontwikkeling, zoals onze digitale zonnesensor IBIS, en het veroveren van de markt.’

Voor PhotonFirst past de samenwerking in een bredere strategie: het industrialiseren van optische en fotonische systemen voor toepassingen waar betrouwbaarheid onder extreme omstandigheden cruciaal is. Denk aan ruimtevaart, aerospace, defensie, raketlanceerders, helikopters en vliegtuigen. ‘Bestaande systemen voor bijvoorbeeld datacommunicatie zijn gebaseerd op normale omstandigheden: geen trillingen, geen temperatuurverschillen. Wij helpen partijen om sensortechnologie robuust, produceerbaar en schaalbaar te maken – goed genoeg om daadwerkelijk naar de ruimte te gaan’, stelt Leendert Jan Nijstad, ceo bij PhotonFirst. ‘Met onze cleanroomfaciliteiten in Alkmaar bouwen we mee aan een Europese capability die steeds belangrijker wordt: hoogwaardige ruimtevaarttechnologie niet alleen ontwerpen, maar ook betrouwbaar en schaalbaar produceren. Precies waar LRD behoefte aan heeft.’

Op dit moment verzorgt PhotonFirst de assemblage van de zonnesensoren voor LRD (naar eigen zeggen een van de drie bedrijven ter wereld die sensoren van dit kwaliteitsniveau kan leveren). Wanneer het aantal opdrachten verder toeneemt, kan de samenwerking worden uitgebreid. ‘Op termijn willen we ook kalibratie en acceptance-testen bij PhotonFirst onderbrengen’, zegt Leijtens. ‘Dankzij de vergrote capaciteit hebben we nu de beste papieren om opdrachten met grote volumes binnen te halen voor satellieten die in banen hoger dan 1.000 kilometer moeten gaan vliegen. Onze gezamenlijke ambitie is om meer dan 50 procent van de wereldwijde markt voor deze hoogbetrouwbare zonnesensoren te veroveren.’