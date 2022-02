Lemken investeert 18 miljoen in nieuwe fabriek op Nieuw Prinsenland

In 2018 heeft het Duitse familiebedrijf LEMKEN haar productassortiment voor de professionele akkerbouw uitgebreid met innovatieve schoffeltechniek. Machinefabriek Steketee uit Stad aan ‘t Haringvliet maakt daarom sinds 2018 deel uit van LEMKEN groeit razendsnel. De wereldwijde vraag naar onkruidbestrijdingsmachines, zoals camera-gestuurde schoffelapparatuur is zo groot, dat er uitbreiding en een moderne productiefaciliteit nodig is. Daarom investeert LEMKEN in een nieuwe fabriek, die gebouwd zal worden in Dinteloord, niet ver van de huidige vestiging in Stad aan ‘t Haringvliet. LEMKEN zal zich vestigen op het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland. De planning is dat de nieuwe fabriek aan het einde van 2023 haar deuren opent en plaats biedt aan tenminste 30 extra medewerkers.

CEO Anthony van der Ley van LEMKEN zegt over de achtergrond van de investering: “De wereld om ons heen verandert in hoog temp. We zullen samen met de gehele keten op een verstandige en stapsgewijze manier naar een duurzame voedselproductie toe moeten werken. De primaire landbouw zal hierin een voortrekkersrol gaan vervullen. Er zijn vele mogelijkheden en oplossingen voor problemen, die we met techniek en hightech kunnen oplossen. Een mooi voorbeeld daarvan is de omslag van chemische naar mechanische onkruidbestrijding. Bij LEMKEN geloven we dat landbouw voorlopig niet zonder chemie kan, maar we denken dat het wel met minder en preciezer kan. Daarom hebben we in 2018 Steketee gekocht en geven we vol gas in de verkoop, productie en ontwikkeling van de Steketee machines. Inmiddels groeien we op de huidige locatie zo snel uit ons jasje, dat we op zoek zijn gegaan naar een nieuwe locatie, waar we onze ambities waar kunnen maken”. Van der Ley voegt eraan toe, dat de ambitie verder reikt dan alleen productie uitbreiding. “Ook is er besloten om extra te investeren in productontwikkeling om de unieke en innovatieve positie van LEMKEN en Steketee nog verder uit te breiden. Het toepassen van kunstmatige intelligentie op onze werktuigen is daar een mooi voorbeeld van”.

“Naast een gezonde groei van ons bedrijf hechten we waarde aan goede arbeidsomstandigheden”, vult Nicola Lemken aan. “We zijn erg trots dat we een locatie in de omgeving hebben gevonden, zodat alle medewerkers zonder moeite op hun nieuwe werkplek aan de slag kunnen. De aantrekkelijke agro & food omgeving is eveneens belangrijk voor het vinden van het extra benodigde personeel. De creatieve vormgeving van het nieuwe gebouw verbinden we bovendien met de mogelijkheid om ons als ervaren en tegelijk innovatieve partner voor andere bedrijven, universiteiten en scholen aan te bieden. Door een creatieve en innovatieve broedplaats aan te bieden, willen we een springplank zijn voor studenten, start-ups en scale-ups”.

Iljan Schouten, Managing Director bij Steketee is opgetogen over de investering: “Ruim drie jaar na de overname, zijn we nu op een punt aangekomen om een grote stap vooruit te maken. Ik ben daarom erg blij met het vertrouwen van onze moedermaatschappij LEMKEN in het bedrijf Steketee en haar medewerkers. Ik ben vooral trots op de mensen bij Steketee, hoe zij de afgelopen tijd hebben gewerkt om Steketee te laten groeien en te brengen waar we nu staan. Een professioneel en toekomstgericht bedrijf met fantastische mix tussen ervaring en jong talent. Ook zullen we volop gaan inzetten op nieuwe technologieën, zowel op onze eindproducten als ook in onze productie. Om dit te laten zien, zullen we niet alleen investeren in een nieuwe productieruimte, maar ook in ons ontwikkelingscentrum en een AgroForum, als inspiratie- en kenniscentrum voor ons klanten, zowel nationaal als internationaal”.

LEMKEN wordt wereldwijd erkend als visionair en duurzaam opererend bedrijf dat een belangrijke bijdrage levert aan een winstgevende landbouw. Als middelgroot Duits familiebedrijf bedrijf deelt LEMKEN al 241 jaar haar kennis en passie op het gebied van vooruitgang al en biedt het oplossingen voor de agrarische uitdagingen van vandaag en morgen. Het assortiment bestaat onder andere uit grondbewerkingsmachines, zaaimachines, schoffelmachines, meststrooiers en slimme oplossingen voor agrarische-databeheer. Momenteel heeft LEMKEN wereldwijd 1.600 medewerkers in dienst en wordt een omzet gegenereerd van 370 miljoen euro. Bron Lemken