De Nederlandse batterij-innovator LeydenJar heeft de financiering veiliggesteld voor de bouw van zijn eerste fabriek voor de productie van siliciumanodefolie. Het bedrijf zal € 60 miljoen investeren in de bouw van zijn eerste productiefaciliteit, genaamd “Plant One”, waarvan € 30 miljoen afkomstig is van een leningsfaciliteit van de Europese Investeringsbank. Deze financiering wordt ondersteund door de InnovFin Energy Demonstration Projects van de Europese Commissie, gefinancierd door het eu-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.

De rest van de financiering komt van de klantprojecten van LeydenJar, eerder toegezegde subsidies en de Serie A-investeringsronde in 2021.De productiefaciliteit wordt naar verwachting gebouwd in de ,provincie Noord-Brabant waardoor lokaal werkgelegenheid wordt gecreëerd, en moet in 2026 volledig operationeel zijn. Het doel van de fabriek is om de siliciumanodefolie klaar te maken voor massaproductie, waardoor de kosten worden verlaagd.

Mede-oprichter en CEO van LeydenJar Christian Rood: “Het bouwen van een anodefabriek in Nederland is een zeer zeldzame prestatie. We zijn erg blij dat we nu samen met onze klanten onze unieke technologie gaan opschalen. We werken samen met grote spelers in de consumentenelektronica- en auto-industrie en Plant One stelt ons in staat om ons productieplatform te integreren met giga-fabrieken. Het einddoel is om ‘s werelds beste producent van siliciumanoden te worden, voor gebruik in batterijen met de hoogste energiedichtheid ter wereld.”

In 2021 verkreeg LeydenJar al € 22 miljoen aan financiering, en nu zal de door de EU gesteunde lening van € 30 miljoen van de EIB de industrialisatie van het bedrijf ondersteunen. Door de installatie en werking van machines voor de productie van het beproefde technologieconcept van LeydenJar te financieren, dat wordt gebruikt bij de productie van geavanceerde lithium-ionbatterijcellen, zal het bedrijf serieproductie op schaal demonstreren, waardoor een breed scala aan mogelijkheden in verschillende sectoren wordt geopend.

De nieuwe silicium-anodetechnologie van het bedrijf maakt een aanzienlijk hogere energiedichtheid in lithium-ionbatterijen mogelijk, wat op zijn beurt batterijen kleiner en krachtiger maakt en nieuwe mogelijkheden biedt voor e-voertuigen. LeydenJar heeft de productie van zijn anodemateriaal tegen veelbelovende specificaties op proeffabriekschaal aangetoond. Nu zal de financiering van de EIB haar helpen bij de ontwikkeling en installatie van een reeks grotere machines om de eerste productie in zijn soort van het anodemateriaal op industriële schaal te demonstreren.

“De mogelijkheden met deze nieuwe stap in batterijtechnologie zijn eindeloos”, voegde EIB-vicepresident Kris Peeters toe. “In de strijd tegen klimaatverandering zullen hernieuwbare energie en energie-efficiëntie alleen het niet redden. Een, vaak over het hoofd gezien, gebied waar nog steeds enorme winst kan worden geboekt, is innovatie van kritieke technologie. LeydenJar heeft die handschoen opgepakt en de EIB is erg trots om deze opschaling van veelbelovende technologie te ondersteunen.”

Met de innovatieve siliciumanodefolie van LeydenJar kunnen batterijen 70% meer energie opslaan dan de momenteel gangbare grafiet-anodefolie, terwijl ze extreem dun zijn. Het bedrijf werkt samen met partners om de technologie toe te passen in consumentenelektronica van de volgende generatie, elektronische voertuigen en e-flight-toepassingen. Belangrijk vanuit milieuoogpunt is dat de toepassing ook de CO2-uitstoot van de anodeproductie met 85% vermindert.