Kabel- en verbindingstechnologiespecialist LAPP heeft in boekjaar 2026 een recordomzet van ruim 2,3 miljard euro gerealiseerd. De groei komt vooral uit Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Na jaren van investeringen in productiecapaciteit, logistiek en digitalisering verschuift de focus nu naar winstgevende groei.

De omzet van LAPP steeg volgens voorlopige cijfers van 1,93 miljard euro in 2025 naar ruim 2,3 miljard euro in 2026, een toename van minstens 19 procent. Naast organische groei droegen ook de hogere koperprijzen en overnames bij aan de omzetstijging.

Vooral de activiteiten in Azië-Pacific en Noord- en Zuid-Amerika ontwikkelden zich sterk. Europa blijft de grootste afzetmarkt, maar de marktomstandigheden zijn er uitdagend. Volgens CEO Matthias Lapp profiteert het familiebedrijf van zijn lokale aanwezigheid in internationale groeimarkten. In Duitsland blijft het concurrentievermogen van de industrie een aandachtspunt.

Groei in industriële automatisering en intralogistiek

LAPP profiteerde onder meer van een toenemende vraag vanuit industriële automatisering, intralogistiek en e-mobiliteit. Om zijn internationale positie te versterken, nam het bedrijf begin 2026 zijn voormalige joint venture in Zuidoost-Azië volledig over. Daarmee beschikt LAPP over eigen vestigingen in onder meer Thailand, Indonesië en Vietnam.

Van capaciteitsuitbreiding naar rendement

Na forse investeringen in productiecapaciteit, logistieke netwerken en digitalisering ligt de prioriteit voor boekjaar 2027 bij het beter benutten van deze capaciteit en het verbeteren van de winstgevendheid.

Volgens Matthias Lapp blijft het geopolitieke klimaat onzeker, maar biedt de internationale spreiding mogelijkheden om groeikansen te benutten. LAPP wil zich daarbij blijven positioneren als technologiepartner voor industriële klanten.

De LAPP Group telde eind september 2026 wereldwijd circa 6.300 medewerkers.