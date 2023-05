Het Utrechtse Vitestro heeft een investeerder gevonden die met een injectie van 12 miljoen euro de marktintroductie van zijn bloedafnameapparaat mogelijk maakt. Het kapitaal wordt gebruikt om de laatste stappen in productontwikkeling te zetten, de productie op te starten en het apparaat te introduceren op de Europese markt.

Bloedonderzoek is een van de belangrijkste methoden om ziektes te diagnosticeren. Jaarlijks wordt wereldwijd zo’n vijftien tot twintig miljard keer bloed geprikt. Een arbeidsintensieve klus, terwijl het tegelijkertijd steeds lastiger is om geschoold personeel te vinden.

Sinds 2017 is Toon Overbeeke, ceo van Vitestro, bezig met de ontwikkeling van een autonoom apparaat voor bloedafname. Inmiddels werken er bijna vijftig gespecialiseerde professionals aan. Het prototype is al uitgebreid getest: bij 1.000 patiënten zijn in totaal 1.500 prikken gezet. Nu legt Vitestro de hand aan het finale apparaat, dat volgend jaar op de markt moet komen. Daarmee worden de komende tijd klinische studies uitgevoerd.

Vitestro werkt daarvoor samen met vier medische partijen: OLVG Lab, Result Laboratorium, het St. Antonius Ziekenhuis en Amsterdam UMC, vertelt Overbeeke. ‘Klinisch chemici, de medische specialisten van het lab die de uitslagen van bloedtesten bepalen, leiden de studies. Zij gaan het apparaat testen bij patiënten die binnenkomen voor een reguliere bloedafname. Zo krijgen we representatieve resultaten: het apparaat prikt dan mensen met goede en minder goede aderen en verschillende huidskleuren. Dat maakt uit, want aderen zijn bij mensen met een lichtere huidskleur bijvoorbeeld makkelijker te zien.’

Vitestro is nu nog met name een r&d-bedrijf, dat geen omzet maakt en dus afhankelijk is van investeerders. In maart werd bekend dat Vitestro in zee gaat met Sonder Capital uit Californië. Ook bestaande en nieuwe particuliere investeerders met ervaring in de medische industrie participeerden in de financieringsronde. Overbeeke vertelt dat investeerder Fred Moll van Sonder Capital eerder de bekende Da Vinci-operatierobot ontwikkelde en op de markt introduceerde. Dat bedrijf is inmiddels beursgenoteerd en vele miljarden waard.

‘Moll heeft daarna nog drie medische roboticabedrijven opgericht, waarvan hij er twee naar de beurs heeft gebracht. Hij wordt de godfather van de medische robotica genoemd. Zijn expertise en ondersteuning gaat helpen om Vitestro groot te maken’, stelt Overbeeke.

In de aanloop naar de marktintroductie zal de financiering niet alleen worden gebruikt voor het laatste deel van de productontwikkeling en de klinische studies, maar ook om operations, sales en marketing in te richten.

Vitestro werd vanaf het begin gefinancierd door investeerders en subsidies. Zo investeerde de provincie Utrecht eerder in het bedrijf. Waarom dan nu een Amerikaanse investeerder? Overbeeke had er graag een Nederlandse of Europese partij bij willen hebben, zegt hij. ‘Maar in Nederland wordt in het algemeen wat minder groot gedacht. Dit is een andere maatschappij dan de Amerikaanse. Om zo’n langdurige r&d-fase te kunnen financieren, is veel geld nodig. Je hebt dus een partij nodig die verder durft te denken en hier een succes van wil maken. Die bedrijven zijn er in Nederland wel, maar willen graag dat Vitestro eerst een stap verder is.’

Na afronding van de klinische studies gaat Vitestro volgend jaar de Europese CE-certificering aanvragen. Het bloedafnameapparaat moet voldoen aan de Europese regels voor medische hulpmiddelen, de Medical Device Regulation. In het najaar van 2024 volgt de marktintroductie. Wat verwacht Overbeeke daarvan? ‘Er is al veel interesse getoond. We zijn met veel laboratoria en ziekenhuizen in gesprek. Er is overal een tekort aan medewerkers, maar in de zorg is dat echt een groot probleem. Nu betekent het dat er lange wachttijden zijn voor bloedprikken, of dat een ziekenhuis zelfs nee moet zeggen. Dat is heel moeilijk, want bloedafname is het allereerste punt van contact in de zorg. Vaak is het nodig om een diagnose te kunnen stellen. Als bloedafname dus al niet bereikbaar is, houd je de hele keten op. Die productie moet doordraaien. Automatiseren is de oplossing.’

Het bloedafnameapparaat betekent een revolutie in de zorg, aldus Overbeeke. Vitestro is de eerste in Europa die een dergelijk apparaat ontwikkelt en loopt wereldwijd voorop. Behalve als remedie tegen de werkdruk in de zorg, garandeert de robotisering van de procedure dankzij hightech technologie ook precisiewerk. Het prikken zelf gaat veel preciezer dan wanneer mensen dat doen.

Het bloedafnameapparaat van Vitestro werkt volledig automatisch. Het maakt gebruikt van kunstmatige intelligentie en ultrasone beeldvorming om een naald precies af te leveren waar het nodig is om bloed af te nemen. Infrarood zorgt voor een eerste globale locatiebepaling van de ader. Vervolgens wordt de diepte van het bloedvat zichtbaar gemaakt met ultrasound. Zo bepaalt het apparaat wat de ideale plek is om de naald in het bloedvat van de patiënt te steken.

Vitestro focust op bloedafname, omdat het de meest toegepaste invasieve handeling ter wereld is. Op termijn is de techniek ook bruikbaar voor bijvoorbeeld bloeddonatie. Nu is het eerst van belang dat het apparaat op grote schaal gebruikt gaat worden. ‘Als we honderden devices in de klinieken hebben staan en daarmee tientallen mensen per dag prikken, leren we snel. Dan kunnen we dus ook snel nog beter worden.’