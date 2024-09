L2L (Leading2Lean), de marktleider op het gebied van “connected workforce” software voor productiebedrijven, heeft haar portfolio uitgebreid middels de overname van SwipeGuide. SwipeGuide is een Nederlandse technologiebedrijf dat speciaal voor de maakindustrie een platform levert voor digitale werkinstructies, checklists en skills management. Hiermee kunnen bedrijven zoals Heineken, PepsiCo en Thermo Fisher medewerkers veiliger, beter en efficiënter laten werken.

Door de overname van SwipeGuide biedt L2L nu een compleet platform dat naast de implementatie van lean principes in productieprocessen ook de training en inzet van productiepersoneel ondersteunt. Teams kunnen met het platform samen dagelijkse activiteiten op de verschillende productielijnen, ploegendiensten en locaties beter plannen en volgen. Dit leidt tot minder machinestilstand, betere productkwaliteit en vermindering van trainingstijd.

Willemijn Schneyder en Daan Assen, de oprichters van SwipeGuide: “We zijn trots dat we met SwipeGuide het leren en werken van productiemedewerkers wereldwijd makkelijker hebben gemaakt. Door medewerkers te voorzien van krachtige applicaties en digitale workflows ondersteund door kunstmatige intelligentie, kunnen bedrijven hun productie eenvoudig digitaliseren en coördineren wie wat moet doen, waar, wanneer, waarom en hoe.”

John Davagian, CEO van L2L, zegt: “SwipeGuide voegt aanzienlijke waarde toe aan het L2L-platform. Onze klanten krijgen nu naast real-time productiegegevens ook toegang tot kennis en training die elke medewerker omvormt tot een expert. Deze combinatie betekent een enorme stap voorwaarts voor de digitale fabriek van de toekomst.”

Het L2L-platform helpt fabrikanten wereldwijd om duurzaam en efficiënt te produceren door:

Datagedreven beslissingen te nemen : L2L gebruikt productiedata en AI om storingen en productie-issues te lokaliseren en zo productieprocessen slim aan te sturen.

Een overzicht te krijgen van vaardigheden: Managers kunnen dankzij een duidelijk overzicht van vaardigheden en ontwikkelkansen snel en eenvoudig de juiste medewerker voor elke taak vinden, of het nu gaat om preventief onderhoud of het oplossen van productieproblemen.

Efficiëntie te verbeteren : Met de visuele, mobiele werkinstructies van SwipeGuide en de gestroomlijnde workflows van L2L’s ‘Dispatch’ functionaliteit, hebben medewerkers alles bij de hand om hun dagelijkse taken efficiënt uit te voeren en de productie optimaal te laten verlopen.

Samen zetten L2L en SwipeGuide zich in om moderne productiemedewerkers en hun leidinggevenden te ondersteunen met schaalbare connected workforce-tools om te voldoen aan de steeds groeiende eisen voor fabrikanten wereldwijd.

“Het is belangrijk dat onze werknemers betrokken zijn en de juiste hulpmiddelen hebben die hen elke dag vooruit helpen. Hoe beter ze voorbereid zijn, des te hoger de kwaliteit en kwantiteit van ons product, dat ook op tijd wordt verzonden.” – Manager informatiesystemen bij Autoliv

L2L is een connected workforce-platform dat werknemers in staat stelt om de productiviteit te verbeteren over de hele breedte van productieactiviteiten in een fabriek. L2L visualiseert de belangrijkste gegevens van de werkvloer in realtime, zodat werknemers problemen sneller kunnen identificeren, prioriteren en oplossen, waardoor bedrijven winstgevender worden. L2L creëert meerwaarde voor meer dan 225.000 gebruikers in 27 landen.

SwipeGuide is een frontline trainingsapplicatie die complexe processen vereenvoudigt en de vaardigheden en efficiëntie van het productiepersoneel verbetert. Bedrijven zoals Heineken en PepsiCo vertrouwen op SwipeGuide werkinstructies, checklists, en skills management voor het inwerken en de training van hun fabrieksmedewerkers. SwipeGuide wordt momenteel door 300.000 medewerkers in 93 landen gebruikt.