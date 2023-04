Kyocera Corporation heeft vandaag aangekondigd dat het een overeenkomst heeft bereikt om ongeveer 37 hectare grond te verwerven voor een nieuwe smart factory op het Minami Isahaya Industrial Park in Isahaya City, Nagasaki Prefecture. Een ondertekeningsceremonie die vandaag in het New Nagasaki Hotel werd gehouden, werd bijgewoond door Kyocera Corporation President Hideo Tanimoto, evenals Kengo Oishi, gouverneur van de prefectuur Nagasaki, en Yukishige Okubo, burgemeester van Isahaya City.

Kyocera, dat herinvesteert in zijn bestaande fabrieken in zowel Japan als in het buitenland, besloot de nieuwe fabriek in december 2022 te bouwen nadat het had vastgesteld dat de stijgende marktvraag extra productiecapaciteiten vereist. De grondkoopovereenkomst omvat een ontwikkelde site van ongeveer 14 hectare, waar de bouw in oktober 2023 zal beginnen, en nog een vooraf ontwikkelde site van 23 hectare die Kyocera van plan is in 2024 te verwerven.

In de elektronica-industrie zal de vraag naar componenten naar verwachting blijven stijgen, samen met trends als miniaturisatie, voortschrijdende halfgeleidertechnologie, de groeiende functionaliteit van smartphones en andere communicatieapparaten, de uitbreiding van 5G-basisstations en datacenters en de proliferatie van nieuwe innovaties in de auto-industrie, waaronder ADAS (geavanceerde rijhulpsystemen) en EV-technologieën (elektrisch voertuig).

Om aan deze vraag te voldoen, ontwerpt Kyocera de nieuwe fabriek om fijne keramische componenten te produceren die worden gebruikt in halfgeleidergerelateerde toepassingen en halfgeleiderpakketten, met als doel dat deze in 2026 met de productie begint.

Kyocera zal zijn activiteiten blijven ontwikkelen om bij te dragen aan de lokale gemeenschap door de economie van de prefectuur Nagasaki nieuw leven in te blazen en nieuwe werkgelegenheid te creëren.