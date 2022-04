Kyocera Corporation, voorzitter: Hideo Tanimoto, kondigde vandaag een plan aan voor de bouw van de grootste productiefaciliteit die het ooit in Japan heeft geëxploiteerd, met uitbreiding van de productiecapaciteit voor componenten, waaronder organic semiconductor packages and crystal device packages. Een ondertekeningsceremonie op 20 april 2022 werd bijgewoond door de gouverneur van Kagoshima, Koichi Shiota, de burgemeester van de stad Satsumasendai, Ryoji Tanaka, en ambtenaren van Kyocera. De start van de bouw is gepland voor volgende maand op de Sendai Plant Campus in Kagoshima.

Drie convergerende factoren zorgen voor een sterke vraag naar Kyocera’s organic semiconductor packages en crystal device packages. Slimme voertuigen zorgen voor een grotere behoefte aan autocamera’s en krachtige processoren die worden gebruikt in ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) en autonoom rijden. Wereldwijd worden nieuwe communicatie-infrastructuren, waaronder basisstations en datacenters van de vijfde generatie (5G), opgezet. Daarnaast zorgt de stijgende trend naar digitalisering voor een groeiende vraag naar elektronische producten, variërend van pc’s en smartphones tot consumentengoederen, industriële automatisering en andere.

Kyocera zal de nieuwe faciliteit in oktober 2023 openen om aan deze groeiende trends tegemoet te komen en streeft naar een 4,5-voudige toename van de productiecapaciteit voor organic semiconductor packages en op de Sendai Plant Campus, evenals een aanzienlijke toename van de capaciteit voor crystal device packages.

Kyocera zal aan de gemeenschap bijdragen door de economische ontwikkeling in Kagoshima te stimuleren en nieuwe werkgelegenheid te scheppen door de productie van halfgeleidercomponenten uit te breiden om aan de wereldwijde vraag te voldoen.