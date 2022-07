In de ruim vijftig jaar sinds de oprichting van Kuyer Metaal groeide het uit tot een high-end metaalbewerkingsbedrijf (met inmiddels tachtig medewerkers). AVB Groep van de familie Aalten nam Kuyer vijf jaar geleden over. Arnoud Aalten en Willem Ligtermoet vormen nu de directie. Ze bedachten dat het bedrijf in Nijkerk wat zijn IT-systemen betreft een flinke inhaalslag moest maken. Dat is gebeurd: anno 2022 behoort Kuyer tot de koplopers in digitalisering in het industriële mkb.

– ‘Al die gegevens maken ook veel meer klantgroepgericht beleid mogelijk.’

– ‘Met ons vorige IT-systeem hadden we die ingewikkelde machinebouw minder goed aangekund.’

– ‘Medewerkers ervaren die bredere kijk op de processen als prettig.’

– ‘Over een jaar of vijf zijn automatische koppelingen met klanten en toeleveranciers vast heel normaal.’

‘Optrekken met concullega’s kost niet per definitie rendement’

Een paar jaar geleden draaide er nog een sterk verouderd ERP-systeem bij Kuyer. Nu werken de medewerkers met een cloudgebaseerd ERP-systeem van IT-dienstverlener Exact. PLM Xpert werd in de arm genomen voor de implementatie van het PDM (productdatamanagement)-systeem PRO.FILE plus PROOM, het platform voor documentuitwisseling en externe samenwerking. En Trumpf Nederland implementeerde TruTops Boost voor aansturing van de laser- en buigmachines. Alles bij elkaar een wereld van verschil.

Aandacht

Kuyer levert metalen delen (in kleine, middelgrote en grote series) en complete machines. Driekwart van de klanten zit in Nederland, maar er is ook export naar Duitsland en België. De medewerkers lasersnijden, lassen, zetten, verspanen en assembleren, waarbij het veelal gaat om maatwerk en complexe bewerkingen. Het scala aan producten en productieprocessen vraagt om optimale digitale aansturing. En daar was duidelijk te weinig aandacht aan besteed in de laatste jaren, zag ook Willem Ligtermoet toen hij in 2018 bij Kuyer begon. Er moest eerst maar eens een nieuw ERP-systeem komen. Dat werd Exact Online Productie Professional. Ligtermoet was vanuit eerdere functies bekend met Exact. Sterker nog, hij was één van de pilotdeelnemers voordat Exact met het pakket op de markt kwam. Ligtermoet: ‘We hebben natuurlijk ook naar andere systemen gekeken. Maar we hadden een prima relatie met Exact en die cloudoplossing paste ons helemaal.’

Van start tot finish

Alleen met ERP komt een productiebedrijf er niet. Om grote stappen in digitalisering te kunnen zetten, wilde Kuyer een compleet platform met ook die andere genoemde oplossingen. ‘Het gaat juist om de mogelijkheid alle systemen met elkaar te laten samenwerken’, zegt Pieter Hamans, senior commercial productmanager bij Exact. Kuyer wil toegroeien naar een digitale fabriek. Ligtermoet: ‘We stomen ons bedrijf klaar voor de toekomst. Ons grote doel is de organisatie van start tot finish goed onder controle te krijgen: van het eerste klantcontact tot aan de factuur en de service daarna. Hiertoe willen we alle processen beheersen en continu gegevens kunnen uitwisselen om zo de bezettingsgraad in de fabriek te optimaliseren.’ Die data-uitwisseling geldt intern en uiteindelijk ook in de complete toeleverketen.

Weerbarstig

Kuyer, Exact, PLM Xpert en Trumpf gingen samen aan de slag. Zo’n gecombineerde implementatie is arbeidsintensief. De softwareleveranciers moesten samenwerken om de systemen op elkaar af te stemmen. Hamans: ‘Waar PLM Xpert wellicht gewend is aan een bepaald bestandsformat, hanteren wij een ander format, dus dat vraagt veel overleg. Het vermogen om projectmatig samen te werken, is heel belangrijk. Tijdens verkooppraatjes wordt vaak gezegd van “Geen punt, dat koppelen we even”. De realiteit is iets weerbarstiger, dus zo’n traject duurt altijd langer dan je hoopt. Maar dan is het ook extra bevredigend als het goed werkt.’

‘We morsen minder aan de voorkant’

Partijen moeten goed voor ogen hebben welke kant ze op willen. ‘En het is zaak de omgeving mee te krijgen’, zegt Ligtermoet. ‘Medewerkers hebben hun vertrouwde manier van doen. Hoe kun je hen bewegen om die los te laten? Dat is soms lastig. Maar als het eenmaal loopt en mensen zien dat er iets goeds voor de oude werkwijze in de plaats komt, staan ze er wel voor open.’ Het is ook leuk om zoiets met zijn allen mee te maken. ‘Soms zit je ineens in een stroomversnelling, een andere keer gaat het weer wat trager dan je zou willen.’

Hamans: ‘Exact ondersteunt en adviseert bij de implementatie. Opvallend bij Kuyer is hoeveel medewerkers ook zelf hebben gedaan. Als er kennis in huis is over het inrichten van de systemen, is dat prachtig natuurlijk. Dan kunnen mensen het veel beter zelf sturen en bepalen.’

Nieuwe inzichten

De digitaliseringsslag levert een scala aan data op waar veel uit te leren valt. ‘Het is me opgevallen dat Kuyer nu anders naar klanten kijkt’, zegt Hamans. ‘Wie zijn nu eigenlijk de beste klanten en welke zijn in feite helemaal niet zo winstgevend als gedacht? Al die gegevens zijn uit de systemen te halen, zodat er ook veel meer per klantgroep beleid gevoerd kan worden.’

Ligtermoet beaamt dat: ‘We voeren uiteenlopende analyses uit en kijken zowel naar onze debiteuren als crediteuren. Dat geeft nieuwe inzichten die soms haaks staan op hoe we het tot nog toe beleefd hebben. Klanten die hier al jaren komen, van wie je dacht dat ze bijna onmisbaar waren, blijken dat toch niet altijd per se te zijn. Soms zijn de marges niet goed of kosten orders verhoudingsgewijs erg veel energie. We hebben die klanten nog steeds, maar zijn met sommigen wel het gesprek aangegaan om de manier van werken te verbeteren.’ Een betere samenwerking leidt tot een beter rendement. ‘Daar varen zowel de klanten als wij wel bij.’

Hamans merkt verder op dat Kuyer van een toeleverancier van metaalproducten ook veel meer een machinebouwer is geworden de afgelopen tijd. Er gaan complexere producten de deur uit, die ook een complexere aansturing in de engineering en productie vergen. Digitalisering maakt ook dat beter mogelijk, wil hij maar zeggen. ‘De complexiteit van een samengesteld product zoals een machine is vele malen hoger dan die van een onderdeel of halffabricaat’, reageert Ligtermoet. ‘Die ingewikkelde machinebouw hadden we met ons vorige IT-systeem minder goed aangekund.’

Eén werkelijkheid

Vinden de medewerkers de digitalisering en automatisering ook een verrijking van hun werk, vraagt Hamans. ‘Wordt het werk er aantrekkelijker van?’ Ligtermoet vindt van wel. De frezer of draaier van voorheen wordt nu steeds meer een CNC-operator. Machines nemen taken over, al zal het handwerk nooit helemaal verdwijnen en blijft een hoop vakkennis nodig. ‘Mensen krijgen gevarieerder en boeiender werk. Techniek was altijd al dynamisch, maar we zitten nu helemaal in een mooie periode.’

Overal op de werkvloer staan schermen om orders en instructies te bekijken, tekeningen op te roepen, zaken te registreren. Mensen kunnen precies zien welke opdracht waar in de productielijn zit en wat eraan komt. Ligtermoet: ‘Een operator zegt altijd een beetje gekscherend van “Geef mij maar een tekening en wat materiaal en ik vermaak me wel”. Dat is ook zo. Maar die bredere kijk op de processen ervaren medewerkers nu ook als prettig, ze voelen zich meer betrokken bij de producten. Productieleiders en operators kijken samen wat er speelt, mensen denken in een eerder stadium mee.’ Nu er veel minder met papieren werkbonnen of tekeningen gewerkt wordt, zijn veranderingen ook eenvoudiger door te voeren. Er is maar één werkelijkheid, overal is de juiste, actuele informatie voorhanden.

De output van de fabriek is zo ook hoger geworden, zegt Ligtermoet. ‘De productie verloopt soepeler en we morsen veel minder aan de voorkant. Voorcalculaties zijn veel betrouwbaarder. Meerdaagse stuklijsten zijn overzichtelijk: we weten beter wat we aan grondstoffen en bewerkingen kwijt zijn.’

Ketensamenwerking

Het is lastig te zeggen of Kuyer al helemaal is waar het zijn wil. De invoering van de nieuwe IT-systemen is wat vertraagd en verstoord geraakt door corona. Wie nieuwe IT implementeert en vervolgens nog verder wil optimaliseren, is überhaupt een tijd bezig. ‘Ik vind het niet vreemd dat daar drie tot vijf jaar voor staat’, aldus Ligtermoet.

Waar nu nog druk aan gewerkt wordt bij Kuyer, is meer digitale ketensamenwerking, zegt Hamans. ‘Over een jaar of vijf vindt iedereen het vast heel normaal, maar nu zijn automatische koppelingen met klanten en toeleveranciers nog geen gemeengoed. We zijn eerst vooral bezig aan de inkoopkant van Kuyer.’ In de toekomst kan er zomaar automatisch een heel proces van inkoop, planning en productie op gang komen als er een klantorder binnen is. Prijslijsten, offertes, tekeningen, productbeschrijvingen zijn alle nog veel verder te digitaliseren.

Gewoon beginnen

Kuyer geldt nu als koploper in digitalisering. ‘Dat is op zich natuurlijk niet ons streven. Het gaat om het optimaliseren van onze bedrijfsprocessen. Ik vind het een erg interessante materie, ook met het oog op de vergrijzing en het personeelstekort in de maakindustrie. Hoe meer je processen met elkaar kunt laten communiceren, hoe efficiënter er gewerkt kan worden.’

Heeft hij nog tips voor collega-bedrijven in de metaal? ‘Gewoon doen, gewoon beginnen met digitalisering. Meer openheid van zaken geven in de keten is misschien lastig. We zitten het liefst een beetje over onze data gebogen. Terwijl je met elkaar meer kunt bereiken. Als je optrekt met je collega-concurrenten, kost dat niet per definitie rendement. Optimale samenwerking levert alleen maar meer op.’