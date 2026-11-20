De Nederlandse agrarische sector krimpt de komende jaren verder. Volgens ABN AMRO daalt het productievolume in 2026 met 3 procent, gevolgd door een krimp van 0,5 procent in 2027 en 1 procent in 2028. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan automatisering, kunstmatige intelligentie en robotisering toe om de productiviteit te verhogen en duurzamer te produceren.

Vooral beëindigingsregelingen in de veehouderij, strengere regels voor gewasbeschermingsmiddelen en de droge zomer van 2026 drukken de productie. Voor bedrijven die actief blijven, wordt technologische innovatie steeds belangrijker.

Volgens ABN AMRO liggen de grootste kansen voor AI in de combinatie van sensoren, camera’s, bedrijfsdata en landbouwmachines. In de veehouderij kunnen slimme systemen afwijkend diergedrag vroegtijdig signaleren. In de akkerbouw winnen precisietechnieken terrein, zoals spotsprayers die gewasbeschermingsmiddelen uitsluitend toepassen waar dat nodig is.

De grootste economische potentie ligt echter bij arbeidsbesparende technologie. Mechanische onkruidwieders, autonome landbouwmachines en oogst- en plukrobots zijn volop in ontwikkeling. Grootschalige toepassing wordt nog beperkt door de capaciteit, inzetbaarheid en kosten van deze systemen. Volgens ABN AMRO zal AI de prestaties van deze machines verder verbeteren en daarmee de robotisering van de landbouw versnellen.