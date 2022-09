Om de belofte aan de klant van een snelle levertijd altijd waar te kunnen maken, heeft Kramp ook een businessunit die zelf producten en onderdelen combineert, assembleert of produceert. Zo maakt Kramp Technical Service bijvoorbeeld cilinders, tandwielen op maat en hydraulische slangensets. Ook ontwikkelen en produceren ze engineering-producten zoals elektrische units en hydraulische pompen. ‘Snelle levering, beschikbaarheid en betrouwbaarheid staan altijd bovenaan het lijstje van behoeften van onze klanten. Kramp Technical Service – de businessunit die verantwoordelijk is voor maakproducten – staat voor een service die we als Kramp al langer hebben en succesvol aanbieden. En de reden om de maakprocessen te verbeteren is om enerzijds nog beter tegemoet te kunnen komen aan de klantbehoeften en anderzijds interne processen verder te optimaliseren door bijvoorbeeld manuele (bestel-)handelingen te minimaliseren’, aldus Tonny Wissink, strategic project manager van het bedrijf uit Varsseveld.

Om deze combinatie van assemblage en maakprocessen van Kramp optimaal te ondersteunen, ging het Achterhoekse bedrijf op zoek naar een oplossing. En die vonden ze in Isah Business Software, vertelt hij: ‘Automatisering en digitalisering van onze processen zijn voor Kramp essentieel om onze klanten optimaal te kunnen bedienen. De levertijden en prijzen in onze webshop moeten altijd kloppen. Integraties met onze interne systemen zijn dus cruciaal. Isah voldoet aan de eisen die wij stellen. De integratiemogelijkheden zijn erg goed, bijvoorbeeld met de productconfigurator op onze webshop. Dankzij Isah worden onze processen beter inzichtelijk. We kunnen nog voorspelbaarder zijn ten aanzien van levertijden en dus betere offertes maken en worden meer schaalbaar voor de toekomst.’ Het doel van Kramp is om begin volgend jaar live te zijn met Isah.