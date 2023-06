Gemeenten, overheidsinstanties en bedrijven bevinden zich in een spagaat als het gaat om de energietransitie. Nederland streeft ernaar om CO2-neutraal te zijn, tegelijkertijd kleurt de netcongestiekaart van Netbeheer Nederland steeds roder. Dat is de conclusie van Koolen Industries Products Group, bestaande uit bedrijven die de energietransitie tastbaar maken. Na het bundelen van de ervaring en kennis bij verschillende bedrijven binnen de groep, kondigt het vandaag de lancering tijdens Koolen Industries Summer Event aan van Vigor, partner voor grootschalige laadoplossingen in de publieke ruimte. Vigor zal gemeenten, overheidsinstanties en bedrijven ondersteunen bij het versnellen van de energietransitie en het creëren van een duurzame en toekomstbestendige leef- en werkomgeving.

Koolen Industries Products Group concludeert, in één van haar bedrijven met ruim 30 jaar ervaring in uiteenlopende duurzame oplossingen, dat er behoefte is aan één aanspreekpunt per marktdeel. Om de energietransitie te laten slagen, moeten namelijk een aantal uitdagingen worden overwonnen waardoor er behoefte is aan het bij elkaar brengen van de juiste experts die het probleem van a tot z aanpakken.

Één van deze uitdagingen zit in het oplossen van een steeds vaker voorkomende overbelasting van het elektriciteitsnet, wat deze netcongestiekaart weergeeft. Het ontwikkelen van een slimme laadpaal behoort tot de oplossingen van dit probleem. Deze is slimme laadpaal is in samenwerking met We Drive Solar, expert op het gebied van Vehicleto-Grid en bidirectioneel laden en Nederlands productiebedrijf NieuweWeme, dat sinds 30 jaar duurzame oplossingen produceert, ontwikkeld en in productie gebracht. Deze nauwe samenwerking heeft ertoe geleid dat er in hele korte tijd vanuit de tekentafel een laadpaal is ontwikkeld. Deze lader is in Utrecht gelanceerd en heeft Utrecht daarmee de eerste bidirectionele regio ter wereld gemaakt. Vigor zal deze samenwerking met partners zoals We Drive Solar verder voortzetten om de uitdagingen die de komende jaren op het elektriciteitsnet nog op ons af komen om te zetten in slimme laadoplossingen.

“Het bundelen van de in de afgelopen 30 jaar opgedane kennis en ervaring van de verschillende bedrijven binnen Koolen Industries Products Group wat betreft het laad ecosysteem, was een logische stap. Met de gebundelde in – house kennis in Vigor, willen we, samen met belangrijke partners als We Drive Solar, een verschil maken in de transitie naar duurzame mobiliteit” , aldus Gerben Hilboldt, oprichter en CEO van Koolen Industries Products Group en Vigor.

Hoe Vigor dit aanpakt Met de lancering maakt Koolen Industries Products Group betrouwbare laadinfrastructuur toegankelijk voor de publieke sector. Vigor biedt krachtige laadpalen, ontworpen om een betrouwbaar stedelijk laadnetwerk te realiseren. Ze zijn specifiek gemaakt voor de publieke ruimte, van stedelijke gebieden tot winkelcentra en bedrijventerreinen.

Vigor pakt dit met een bijzondere filosofie aan. Geen toeters en bellen, geen fancy displays die ’s nachts de buurt verlichten. Gewoon eenvoudige, niet opvallende, robuuste laadpalen die doen waar ze voor ontwikkeld zijn. De laadpalen van Vigor worden hier in Nederland geproduceerd, op een duurzame en ethische manier. Ze bieden een scala aan innovatieve functies, waaronder een slim Laadpaal Management Systeem en geavanceerde bidirectionele laadtechnologie. Volgens de berekeningen van We Drive Solar, kan het grootschalig inzetten van deze techniek de netcongestieproblemen in Nederland volledig oplossen. Zo kunnen elektrische voertuigen een actievere rol gaan spelen in het energieecosysteem in Nederland.

Met de lancering van Vigor zet Koolen Industries Products Group een nieuwe standaard in de laadindustrie. Het bedrijf is vastbesloten om de transitie naar elektrische mobiliteit te ondersteunen en een duurzame toekomst te creëren. Vigor bruist van energie!

Vigor is in 2023 opgericht door Gerben Hilboldt, CEO van Koolen Industries Group Projects, om de kennis en ervaring van de verschillende bedrijven binnen de groep wat betreft laadoplossingen te bundelen en één aanspreekpunt te bieden voor gemeenten, overheidsinstanties en bedrijven. Voordat het bedrijf de naam Vigor kreeg, hebben dezelfde mensen, onder leiding van We Drive Solar, van Utrecht de eerste bidirectionele gemeente ter wereld gemaakt. Het bedrijf is vastbesloten om de transitie naar elektrische mobiliteit te ondersteunen en een duurzame toekomst te creëren.

Koolen Industries is in 2019 opgericht door ondernemer en investeerder Kees Koolen, met als doel de snelle transitie naar schone, hernieuwbare energie te realiseren. Tegenwoordig heeft Koolen Industries aandelen in meer dan 27 toonaangevende organisaties binnen de schone energie-industrie. Van generatie tot toepassing, en verder. Koolen Industries heeft het ambitieuze plan om in de komende 5 jaar de toonaangevende leverancier van fullservice schone energieoplossingen te worden.

We Drive Solar maakt rijden met de kracht van de zon mogelijk. Dit is ontstaan vanuit een ambitie om 100% schone mobiliteit toegankelijk te maken voor iedereen. We Drive Solar bouwt het energiesysteem van de toekomst met duizenden zonnepanelen, honderden

elektrische (deel)auto’s en slimme laadpalen. Alle auto’s van We Drive Solar rijden op lokaal opgewekte zonne-energie afkomstig van 10.000 zonnepanelen. Samen met diverse partners, waaronder ook autofabrikanten, maakt We Drive Solar van Utrecht de eerste bidirectionele stad ter wereld.