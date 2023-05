Laat je inspireren op The Green Box Cleantech Campus en leer van top ondernemers en experts binnen en buiten onze Koolen Industries groep hoe doing good en doing business hand in hand kan gaan. Zie met eigen ogen hoe en waar onze laadpalen en batterij opslag systemen worden gemaakt. En netwerk onder het genot van een hapje en drankje met andere ondernemers, beslissers en energie-experts.

Top-ondernemers van duurzaamheid hun business maken

– Je toegang behoudt tot kapitaal van de grote banken met oog op de nieuwe duurzaamheidseisen

– Venture Capitalists naar clean- en deeptech bedrijven kijken

– Je ondanks netcongestie toch kan verduurzamen

– Je profiteert van meerdere huurders op 1 locatie door een gesloten distributie systeem te creëren

– Je geld kan verdienen met Hernieuwbare Brandstof Eenheden en het Emission Trading System

– Je in een reallife case alle energie- en geldstromen op 1 scherm aanstuurt

– Je geen enkele subsidie onbenut laat

– Je een positieve business case maakt voor jouw situatie met onze slimme tools

Top sprekers met unieke verhalen en inzichten:

Kees Koolen – Founder & CEO Koolen Industries

Op The Green Box cleantech campus werken we samen aan cleantech oplossingen om de energie transitie te versnellen. The Green Box biedt een fysieke plek waar cleantech ondernemerschap, productinnovatie & productie samenkomen. Een unieke locatie met kantoor-, test-, opslag- en productie-faciliteiten voor de elektrische apparatuur die essentieel is voor bijvoorbeeld het laden van elektrische auto’s, het tijdelijk opslaan van elektriciteit, het maken van groene waterstof en het slim aansturen van energie systemen.