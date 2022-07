Otolift borgt met de transactie niet alleen de aandeelhoudersbasis voor de lange termijn, maar ook de versnelling in de huidige internationale expansiestrategie en groei in bepaalde exportmarkten. Het familiebedrijf exporteert trapliften naar achtenveertig landen via een uitgebreid dealernetwerk, heeft op dit moment meerdere vestigingen in Nederland en lokale verkoopkantoren in België, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De omzet in nieuwe, tweedehands- en huurtrapliften zat afgelopen jaren fors in de lift. Onder leiding van de huidige directie bestaande uit Jan Otto, André en Alex Ooms (achterkleinkinderen van oprichter Otto Ooms) is Otolift uitgegroeid tot een Europese speler van formaat met een totale jaaromzet van meer dan €150M in 2021. Het familiebedrijf telt inmiddels ongeveer 700 medewerkers die deels werkzaam zijn op het hoofdkantoor en de productiehal van 15.000 m2 in Bergambacht, en deels op een tweede productielocatie in Slowakije en bij de verschillende dochterondernemingen. Daarnaast beschikt het bedrijf over een uitgebreid Europees servicenetwerk met alleen in Nederland al 110 servicemonteurs die 24/7 beschikbaar zijn.

Otolift ziet groeikansen in internationale markten, onder meer door nieuwe verkoopkantoren te gaan openen. Bij deze groei hoort een verdere professionalisering van de organisatie. “Wij denken deze stap sneller, makkelijker en beter te kunnen zetten met een externe investeerder aan boord. NPM Capital heeft de middelen, de knowhow, de langetermijnvisie en commitment om Otolift naar een nieuwe groeifase te brengen. Daarnaast begrijpt NPM de dynamiek van een familiebedrijf en dat spreekt ons zeer aan. NPM heeft veel ervaring met het begeleiden van ons type bedrijven, van onze omvang, ons potentieel en onze ambities om verder te groeien. En ze kennen de complexiteit en professionaliseringsslagen die daarbij komen kijken”, aldus de drie broers Ooms in een gezamenlijke toelichting.

Innovatief

Otolift staat bekend als zeer innovatief. Het bedrijf maakte als eerste in de productie gebruik van technieken als CNC-gestuurde draaibanken, robots en lasers. In eigen beheer heeft Otolift een app ontwikkeld die adviseurs in staat stelt elke willekeurige trap binnen twintig minuten tot op een millimeter nauwkeurig op te meten. Een ingebouwde Augmented Reality (AR) optie toont aan de klant vervolgens meteen hoe de traplift er op de trap uit komt te zien.

In 2016 lanceerde het bedrijf de Otolift Modul-Air, die geheel is opgebouwd uit verschillende modules. Dat maakte een drastische verkorting van de levertijd mogelijk. Ook de rail is uniek: het is de dunste enkele rail ter wereld.

Otolift heeft de afgelopen jaren verschillende awards gewonnen, waaronder de Smart Manufacturing Award en de Red Dot Design Award voor het ontwerp van hun traplift.

Rutger Ruigrok, Managing Director van NPM Capital zegt: “De kwaliteit, duurzaamheid en herbruikbaarheid van de Otolift-trapliften zien wij als sterke troeven voor verdere groei van de onderneming. Ook voor de eindgebruiker is Otolift zeer toegankelijk met zeer snelle levertijden en trapliften voor elk type trap. Deze investering sluit uitstekend aan bij ons strategisch investeringsthema ‘Healthy Life’, aangezien trapliften steeds meer mensen in staat stellen om langer zelfstandig thuis en in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. We zijn onder de indruk van de kennis, kunde en betrokkenheid van de medewerkers en kijken er naar uit om samen met hen het bedrijf verder te laten groeien.”