De focus van de MKB-maakindustrie verenigd in Koninklijke Metaalunie ligt de komende jaren op drie inhoudelijke thema’s: (vak)mensen, innovatie en duurzaam ondernemen. ‘Dit is nodig om het ondernemerschap en verdienvermogen in de MKB-maakindustrie toekomstbestendig te maken en te houden. Hiermee blijven we de cruciale rol vervullen in het oplossen van maatschappelijke, economische en technologische uitdagingen’, zegt Mark Helder, voorzitter van Metaalunie. ‘We hebben dit vastgelegd in onze strategische agenda waarin we aangeven hoe we dit gaan doen.’

Volgens Helder is de MKB-maakindustrie een onmisbare pijler in de Nederlandse economie en zorgt voor toekomstbestendige welvaart. Bij Metaalunieleden werken gezamenlijk 180.000 werknemers en bedraagt de totale omzet € 30 miljard. ‘Als MKB-maakondernemers zijn wij maatschappelijk betrokken, regionaal en lokaal verankerd, innovatief en verbindend. We kijken ook over de grens en exporteren onze producten naar Europese landen en wereldwijd. Onze medewerkers zijn creatieve vakmensen. De MKB-maakindustrie is de motor van veel nieuwe ontwikkelingen en producten/diensten en stijgende productiviteit. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat wij ons de komende jaren dienen te focussen op de drie genoemde inhoudelijke thema’s.’

(Vak)mensen

‘Voor het thema (vak)mensen zetten we ons in om voldoende technische gekwalificeerde vakmensen te laten kiezen voor een loopbaan in de metaalbewerking. Verder zorgen we voor goed aansluitende opleidingen conform de, nieuwe, behoeftes van onze leden en ontwikkelen we de kennis en vaardigheden van onze vakmensen om klaar te zijn voor de toekomst. Daarnaast werken we aan een aantrekkelijke werkomgeving, flexibiliteit, werk-privé balans, groei, gezondheid, inclusiviteit, betrokkenheid en productiviteit.’

Innovatie

‘We stimuleren het innovatievermogen en de ontwikkeling van nieuwe producten, productietechnologieën, processen en diensten. We maken nieuwe technologieën en procesinnovaties zichtbaar, toegankelijk en toepasbaar voor alle leden. Ook focussen we op een verhoging van de productiviteit van de maak- en onderhoudsprocessen door automatisering, digitalisering, slimmer werken en het effectief inzetten van mensen en middelen.’

Duurzaam ondernemen

‘De bewustwording van de omgeving en het milieu wordt groter en sterker. We streven naar een goede balans en toekomst van onze leden en werken aan een goede infrastructuur met de juiste wet- en regelgeving. Goed ondernemerschap gaat veel verder dan de grenzen van het bedrijf. Wij gaan uit van een lange termijn relatie met onze omgeving als werkgever, ruimtegebruiker, toeleverancier, opleider, etc.’ De toegankelijkheid tot en afhankelijkheid van grondstoffen wordt volgens de Metaalunievoorzitter steeds kritischer. ‘Daarom streven we naar meer circulariteit en gezonde afhankelijkheidsrelaties.’ Over een ander ‘klimaat’ zegt hij: ‘We willen een MKB- vriendelijk ondernemersklimaat: ondernemen moet leuk blijven. Zadel MKB-ondernemers niet op met onnodige administratieve lasten en overbodige regels.’

Bovenstaande thema’s zijn focuspunten voor de komende jaren. Daarnaast zijn er zowel op landelijk niveau, in de regio en in bepaalde branches aanvullende thema’s waarop er ook aanvullende doelen gesteld en activiteiten georganiseerd worden. De kerntaken van Metaalunie voor de komende jaren zijn: vooruitkijken, behartigen belangen, informeren, verdiepen, helpen, inspireren en verbinden. Daarnaast zijn er een aantal belangrijke randvoorwaarden waaraan gewerkt wordt: het vergroten van de zichtbaarheid en het doorontwikkelen van de vereniging. ‘Als vereniging willen wij onze trots uitdragen’, aldus Helder.