Koninklijke Joh. Enschedé, de 320 jaar oude Nederlandse drukkerij gespecialiseerd in bankbiljetten, postzegels, accijnszegels, paspoorten en visa, werkt samen met PROxID en Concordium om de wereld van beveiligd drukwerk, NFT’s en de metaverse met elkaar te verbinden.

De Nederlandse softwareontwikkelaar PROxID bouwt een NFT-platform op de layer-1 blockchain met geïntegreerd ID-framework van het Zwitserse bedrijf Concordium, een marktleider in het beveiligen van digitale activa via een identiteit-laag. Dit unieke identiteit-framework van Concordium garandeert de hoogst mogelijke privacy, terwijl transacties gecontroleerd kunnen worden en elke transactie snel, efficiënt, tegen lagere kosten en energiezuinig kan worden uitgevoerd.

De samenwerking biedt verzamelaars een nieuw platform om hun waardevolle objecten te verzamelen en te verhandelen, zonder afbreuk te doen aan het unieke karakter van het origineel, evenals een geheel nieuw te ontdekken speelveld buiten de fysieke wereld. In de digitale wereld zullen verzamelbare bankbiljetten en postzegels corresponderen met Non-fungible tokens -NFT’s- die dienen als eigendomsgarantie en leveringsbewijs. Zo kunnen ze wereldwijd worden verhandeld op het beveiligde platform en in de metaverse.

Gelmer Leibbrandt, CEO bij Koninklijke Joh. Enschedé: “Onze visie is om bij te dragen aan een wereld zonder namaak en fraude. Met de eindeloze mogelijkheden van de gereguleerde blockchain gaan we een nieuwe fase in en een nieuw tijdperk voor ons bedrijf. We voegen hiermee ook een zeer sterke en overtuigende beveiliging laag toe aan ons hoogwaardig beveiligde drukwerk. Met de unieke, veilige en zeer verzamelbare NFT’s en Kon. Joh. Enschedé als een van ‘s werelds bekendste onafhankelijke drukkerijen van beveiligd drukwerk zal dit zeker veel geïnteresseerden in NFT’s en toepassingen in de metaverse aanspreken.”

“Als je de toekomst wilt voorspellen, moet je die creëren. Met die belofte introduceert PROxID binnenkort een NFT-platform gebaseerd op geverifieerde identiteiten en objecten in een beveiligde omgeving. Wij garanderen lage kosten en een laag energieverbruik. PROxID slaat de brug tussen de bestaande en de nieuwe WEB3-wereld. We beginnen met waardevolle verzamelobjecten zoals crypto zegels en bankbiljetten en er zullen binnenkort meer toepassingen volgen”, zegt Patrick Terranea, oprichter van PROxID.

Lars Seier Christensen, Chairman van Concordium en oprichter van Saxo Bank, zegt: “Bij Concordium zijn we erg enthousiast om in samenwerking met Koninklijke Joh. Enschedé en PROxID een geheel nieuwe dimensie aan de blockchain- en NFT-ruimte te ondersteunen zoals voor filatelie, het verzamelen van postzegels, is nog steeds ‘s-werelds grootste verzamelaars hobby. We geloven dat deze unieke ontwikkeling de wereld van traditionele verzamelaars en waardevolle verzamelobjecten zal overbruggen naar de oude en de nieuwe generatie.”