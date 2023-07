Vanaf volgende maand is Koen ten Hove de nieuwe Chief Development Officer bij Prodrive Technologies. Hij volgt daarmee Katja Pahnke op die de functie sinds november vorig jaar bekleedde.

Ten Hove heeft een mastertitel in de levensmiddelentechnologie van WUR en bouwde hij een carrière op in de voedings-, consumentenelektronica-, kapitaalgoederen-, automobiel- en adviessector via verschillende opdrachten in Europa, de VS en China. Door verschillende leidinggevende functies bij onder meer Menken Drinks, Accenture en Philips brengt Ten Hove een brede ervaring mee in productontwikkeling, in engineering en in het operationele domein, waaronder productie, supplychainmanagement, kwaliteit en industrialisatie.

‘In deze rol zal Ten Hove onze productontwikkelings- en engineeringorganisatie leiden en ik ben ervan overtuigd dat zijn uitgebreide ervaring en expertise in meerdere industrieën uiterst waardevol zal zijn bij het verder stimuleren van onze prestaties richting klanten en het realiseren van onze plannen’, aldus Pieter Janssen, de Prodrive-topman die onlangs op die viering van het dertigjarige jubileum van het bedrijf aan zijn personeel vertelde dat bij binnenkort een stapje terug doet. Janssen, oprichter en grootaandeelhouder, schuift aan de managementtafel op van CEO naar CTO. Prodrive is momenteel op zoek naar een nieuwe directeur.