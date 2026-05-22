KMWE is uitgeroepen tot winnaar van de Wim van der Leegte Award 2026. De prestigieuze onderscheiding werd uitgereikt tijdens de Brainport Ondernemings Prijzen, waar ondernemers, bestuurders en partners uit de regio bijeenkwamen om ondernemerschap, innovatie en samenwerking in Brainport Eindhoven te vieren.

Met de Wim van der Leegte Award worden ondernemingen onderscheiden die op onderscheidende wijze bijdragen aan de economische en technologische kracht van de Brainportregio. Daarbij kijkt de jury nadrukkelijk naar thema’s als innovatie, talentontwikkeling, duurzaamheid, ondernemerschap en de bereidheid om langdurig te investeren in de toekomst van de Nederlandse maakindustrie.

Volgens de jury wist KMWE zich te onderscheiden door de combinatie van technologische diepgang, internationale positie en voortdurende investeringen in mensen, innovatie en productiecapaciteit. Onder leiding van ceo Edward Voncken ontwikkelde het bedrijf zich de afgelopen jaren verder tot een belangrijke hightech toeleverancier binnen sectoren als semicon, aerospace en defensie.

KMWE geldt al jarenlang als een van de dragende spelers binnen het Brainport-ecosysteem. Het bedrijf levert complexe precisieonderdelen en modules voor onder meer de semiconductorindustrie en investeert stevig in automatisering, digitalisering en talentontwikkeling. Daarmee sluit de onderneming nauw aan bij de visie van naamgever Wim van der Leegte, die bekend stond om zijn lange termijnvisie op innovatie, vakmanschap en industriële samenwerking.

Naast KMWE waren ook Van Happen Containers, Mark van Happen en VGI Groep, Marco van Geel genomineerd voor de award.

De Brainport Ondernemings Prijzen staan jaarlijks in het teken van verbinding en het zichtbaar maken van ondernemerschap in de regio. Ook deze editie draaide om samenwerking, trots en vooruitgang binnen een ecosysteem dat internationaal steeds nadrukkelijker op de kaart staat als motor van innovatie en hightech maakindustrie.

Met de overwinning onderstreept KMWE opnieuw zijn positie als een van de toonaangevende technologiebedrijven binnen Brainport Eindhoven én binnen de Nederlandse hightechketen.