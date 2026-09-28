Hightech toeleverancier KMWE krijgt een lening van 15 miljoen euro van Invest International voor de uitbreiding van zijn productiefaciliteit in Maleisië. Daarmee wil de Eindhovense onderneming dichter bij de snelgroeiende Aziatische halfgeleidermarkt produceren. Tegelijkertijd moet de internationale schaalsprong ruimte creëren om de hoogwaardige productie en innovatie in Nederland verder uit te bouwen.

KMWE is al meer dan vijftien jaar actief in Maleisië en gaat zijn productiecapaciteit daar fors uitbreiden. De stap past bij de internationalisering van de semiconductor supplychain. Volgens het bedrijf heeft circa 85 procent van zijn klanten een vestiging in Azië. Voor een Nederlandse hightech toeleverancier betekent dat dat aanwezigheid dicht bij die klanten steeds belangrijker wordt.

De uitbreiding is daarmee meer dan een capaciteitsinvestering. Voor KMWE, toeleverancier van onder meer ASML, gaat het om de vraag hoe een Nederlandse system supplier kan meegroeien met klanten die hun activiteiten internationaal uitbreiden, zonder de technologische basis in Nederland te verzwakken.

Klanten volgen

‘De wereldwijde productieketen van halfgeleiders verschuift verder richting Azië’, zegt Ben Meijer, CFO van KMWE. ‘Om aan de stijgende vraag te voldoen, moeten we investeren in extra capaciteit, dicht bij onze klanten.’

Maleisië is volgens Meijer een logische locatie vanwege de groei van de hightech- en innovatie-industrie in het land. De uitbreiding moet tegelijkertijd ruimte bieden om in Nederland verder te investeren in hoogwaardige productiecapaciteit.

Daarmee raakt de investering aan een bredere strategische opgave voor de Nederlandse hightechindustrie. De kracht van de sector ligt voor een belangrijk deel in het Nederlandse ecosysteem van OEM’s, system suppliers en gespecialiseerde toeleveranciers. Tegelijkertijd opereren hun klanten en eindmarkten steeds internationaler. Voor toeleveranciers wordt het daarom belangrijker om een deel van hun productie dicht bij klanten te organiseren, terwijl kennis, engineering en hoogwaardige technologie in Nederland verankerd blijven.

Financieringsgat

De internationale uitbreiding brengt ook een financieringsvraagstuk met zich mee. KMWE werkt voor zijn activiteiten in Nederland met commerciële banken, maar financiering van een grote uitbreiding in een opkomende markt als Maleisië valt volgens Invest International niet altijd binnen het reguliere risicoprofiel van banken.

De staatsinvesteerder verstrekt daarom een lening van 15 miljoen euro en werkte voor de financieringsconstructie samen met huisbankier ABN AMRO. Daarmee moet een investering mogelijk worden die via uitsluitend reguliere marktfinanciering moeilijker tot stand zou komen.

Volgens Melanie Maas Geesteranus, CEO van Invest International, is internationale expansie noodzakelijk om de positie van de Nederlandse semiconsector te behouden. Nederlandse hightechbedrijven moeten volgens haar kunnen meegroeien met klanten in Azië, terwijl de opbrengsten daarvan ook in Nederland terechtkomen in de vorm van hoogwaardige activiteiten, werkgelegenheid en innovatie.

Nederlandse positie in mondiale keten

KMWE ziet de uitbreiding nadrukkelijk niet als een verschuiving van Nederlandse productie naar Azië. De extra capaciteit in Maleisië moet juist bijdragen aan verdere groei van de activiteiten in Nederland.

‘Deze uitbreiding stelt ons in staat om onze positie als topspeler binnen de wereldwijde halfgeleiderketen te versterken, wat tegelijkertijd de basis onder ons hoofdkantoor in Eindhoven verstevigt’, aldus Meijer.

Voor de Nederlandse semiconketen illustreert de investering daarmee een ontwikkeling die steeds relevanter wordt: internationale productie en een sterke Nederlandse technologische basis hoeven elkaar niet uit te sluiten. Voor toeleveranciers wordt het de kunst om productie daar te organiseren waar klanten groeien, en tegelijkertijd de kennis en hoogwaardige maakcapaciteit waarop hun concurrentiepositie is gebaseerd in Nederland verder te ontwikkelen.