KMWE Group, een internationale leverancier en partner voor de hightech machinebouwen en luchtvaartindustrie, verwelkomt Quadrum Capital als strategische partner. Het in 1955 opgerichte familiebedrijf zet hiermee in op verdere groei en versterking van haar positie als leverancier voor de engineering, productie en assemblage van complexe, hoogwaardige componenten en systemen, in zowel Europa als Azië.

Sterke uitgangspositie voor verdere groei

KMWE investeerde de afgelopen jaren aanzienlijk in groei en het versterken van haar positie richting de toekomst, met als belangrijkste ontwikkelingen: de uitbreiding op de Brainport Industries Campus in Eindhoven, het intensiveren van de reparatie- en hergebruikactiviteiten, nieuwe 3D-print faciliteiten, innovatieve reinigingsapparatuur en de uitbreiding van de activiteiten in Maleisië.

Met de toetreding van Quadrum Capital als strategische partner versterkt KMWE haar aandeelhoudersstructuur. Naast Quadrum Capital als nieuwe aandeelhouder, zullen zowel Jan Aalberts met Aalberts Investments als Edward Voncken aandeelhouder blijven en hun huidige taken respectievelijk als voorzitter van de Board en CEO voortzetten. De continuïteit voor de lange termijn en realisatie van verdere groei zijn hiermee gewaarborgd. De toetreding is onder voorbehoud van goedkeuring door de ACM (Autoriteit Consument & Markt) en het BTI (Bureau Toetsing Investeringen). De transactie wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 afgerond.

Edward Voncken, CEO KMWE Group: ‘In Quadrum Capital hebben wij een sterke partner gevonden, die perfect past binnen het DNA van KMWE. Jan Aalberts zal als aandeelhouder en Board Member nauw betrokken blijven bij KMWE Group. Dit is tevens het moment dat Berry Geven, zoon van de oprichter, afscheid neemt als aandeelhouder. Berry Geven, non-executive Board Member: ‘Na 40 jaar draag ik met een gerust hart mijn rol over aan het huidige management en medewerkers. Quadrum Capital deelt de waarden en visie van ons bedrijf en is een goede partner bij het realiseren van onze lange termijn ambities.’

Arjan Hoop, Managing Partner bij Quadrum Capital: ‘KMWE is een prachtig familiebedrijf, met een sterke marktpositie en essentiële rol in de kernactiviteiten van haar klanten. In combinatie met de drive en het ondernemerschap van het managementteam van KMWE, de ideale uitgangspositie voor verdere groei. Wij zien ernaar uit om KMWE, in nauwe samenwerking met de overige aandeelhouders, te ondersteunen in de volgende fase van groei.’

KMWE Group is een internationale partner voor hightech machinebouw en de luchtvaart industrie. KMWE biedt totaaloplossingen voor engineering, productie en assemblage van complexe, hoogwaardige componenten en systemen. Dit alles gebaseerd op vakmanschap, precisietechniek en geavanceerde productiekennis. Sinds de oprichting in 1955 is KMWE uitgegroeid tot een wereldspeler met vestigingen in Nederland, Maleisië en China, en een joint venture in India. Met meer dan 1.000 hoogopgeleide en gemotiveerde medewerkers en een jaaromzet van circa EUR 200 miljoen levert KMWE innovatieve oplossingen en hoogwaardige producten.

Corporate website: www.kmwe.com

Quadrum Capital begeleidt sinds 2012 bedrijven uit het mid-market segment bij het verantwoord realiseren van hun groeiambities. De inbreng van hoogwaardige managementexpertise, netwerk en financiële slagkracht vormen hiervoor de basis. Kenmerkend voor de aanpak zijn een sterk ondernemers-DNA, grote betrokkenheid, scherpe visie en no-nonsens mentaliteit. Met kantoren in Woerden en Almelo, een trouwe investeerdersachterban van ondernemers(families), en deelnemingen in uiteenlopende sectoren biedt Quadrum Capital bedrijven een gezonde uitgangspositie voor groei.