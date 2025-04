In een tijd waarin droogte steeds vaker voorkomt en de druk op zoetwatervoorraden toeneemt, zet een consortium van hogescholen, waterschappen en drinkwaterbedrijven stevig in op innovatie in waterbeheer. Met het Raak Publiek project Effluent voor Ecologie en Economie onderzoeken de partijen samen hoe gezuiverd rioolwater (effluent) slim en verantwoord hergebruikt kan worden als alternatieve waterbron.

Slim en verantwoord hergebruik van effluent biedt perspectief voor duurzaam waterbeheer in tijden van droogte.

Klimaatdruk vraagt om waterinnovatie

De afgelopen maand was opnieuw uitzonderlijk droog – een weerspiegeling van een structureel veranderend klimaat. Deze droogte raakt natuur, landbouw, industrie én drinkwatervoorziening. “We kunnen het ons niet meer veroorloven om gezuiverd rioolwater simpelweg af te voeren,” stelt Peter van der Maas, lector Duurzame Watersystemen aan Hogeschool Van Hall Larenstein. “We moeten dit effluent beschouwen als een mogelijke bron in de strijd tegen droogte in het veranderende klimaat.”

Onderzoek met impact

Hogeschool Van Hall Larenstein leidt het project, dat een hulpmiddel ontwikkelt voor waterschappen en partners in de waterketen om betere keuzes te maken: wanneer, hoe en waar kan effluent veilig en effectief ingezet worden? Niet alleen om acute tekorten te verlichten, maar ook om toekomstbestendig waterbeheer te realiseren. Op dit moment lozen Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties jaarlijks zo’n 2 miljard kubieke meter gezuiverd rioolwater. Als we slechts een beperkt deel daarvan zouden hergebruiken, kan dit al een substantiële bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de waterbehoefte van verschillende industrieën.

Kansen die nog niet zijn verzilverd

Volgens Van der Maas zijn er enorme kansen: “Als we het goed doen en aanvullend zuiveren, kan effluent niet alleen dienen als waterbron voor landbouw en industrie, maar ook als buffer voor natuurgebieden en zelfs als indirecte bron voor drinkwaterproductie. Het is tijd dat we het potentieel van deze waterstroom écht benutten.”

Van praktijk naar podium

Een bijzonder aspect is de integratie van praktijkgericht onderwijs. Studenten van de hogescholen Van Hall Larenstein en en Saxion doen actief mee aan het onderzoek en worden zo opgeleid tot waterprofessionals met oog voor duurzaamheid, innovatie en maatschappelijke urgentie.

Brede coalitie

Naast Hogeschool Van Hall Larenstein en Saxion Hogeschool zijn ook het Centre of Expertise Watertechnology (CEW), vier waterschappen en drie drinkwaterbedrijven betrokken. Samen vormen zij een krachtige coalitie die experimenteert met lokale toepassingen en beleidskaders voor opschaling.

Toekomstgericht waterbeheer

Het project Effluent voor Ecologie en Economie staat symbool voor een toekomstgerichte benadering van waterbeheer, waarin elke druppel telt. Door effluent als waardevolle hulpbron te beschouwen, ontstaat er een extra buffer tegen de effecten van droogte en een impuls voor duurzaam watergebruik in Nederland.