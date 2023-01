Klimaatambitieuze EBS plaatst grootste order elektrische bussen bij VDL

Met maar liefst 193 nieuwe generatie VDL Citea’s zal EBS in december 2023 de nieuw gevormde concessie Zaanstreek-Waterland starten. De voertuigen, volledig gebaseerd op een elektrische aandrijflijn, zullen vanaf september worden geleverd. Voor VDL Bus & Coach is dit de grootste order elektrische voertuigen tot nu toe. VDL Bus & Coach levert 60 nieuwe generatie VDL Citea’s van het type LE-122 en 133 VDL Citea’s LE-135. De VDL Citea’s LE-135 worden zowel in R-Net als in M-Net uitvoering geleverd. De voertuigen worden voorzien van batterijpakketten met respectievelijk een capaciteit van 490 kWh (LE-122) en 552 kWh (LE-135).

Elektrische busvloot

“Wij zijn enorm trots dat wij de komende 15 jaar het openbaar vervoer in ZaanstreekWaterland uitvoeren”, zegt CEO Wilko Mol van EBS. “De keuze voor elektrische bussen is voor ons vanzelfsprekend. Onze vloot elektrische bussen groeit met deze order naar meer dan 500 stuks. Wij hebben veel vertrouwen in de samenwerking met VDL voor deze concessie Zaanstreek-Waterland.”

Volgens opdrachtgever Vervoerregio Amsterdam stapt EBS in een ambitieuze en flexibele concessie. EBS zal starten met een hoog vervoersaanbod en zal snel inspelen op veranderende omstandigheden zoals groeiende reizigersaantallen. Ook zet EBS hoog in op technologische vernieuwing, zoals betalen met andere middelen dan de OV-chipkaart en het plannen van reizen van deur-tot-deur. Daarnaast legt EBS, nog meer dan in de huidige concessie, focus op inclusiviteit, zodat verschillende doelgroepen optimaal gebruik kunnen maken van het OV.

Voorloper

“Wij zijn enorm trots dat VDL Bus & Coach de volledige nieuwe vloot voor deze nieuw samengestelde concessie mag leveren,” aldus Rolf-Jan Zweep, die per 1 januari de rol van CEO bij VDL Bus & Coach van Paul van Vuuren heeft overgenomen. “EBS en VDL zijn goede bekenden van elkaar. Eerder mochten we EBS al bedienen met 10 elektrisch gelede voertuigen voor de concessie Waterland en 23 elektrische zogeheten low-entry voertuigen in Haaglanden. Ook de nieuw te leveren bussen zullen jaarlijks veel kilometers gaan rijden. De nieuwe generatie VDL Citea is daar uitermate geschikt voor door zijn efficiënte energieverbruik en optimale rij-eigenschappen. De voertuigen zullen luxe en huiselijk worden ingericht, waardoor de busrit als een aangename manier zal worden ervaren om op de plaats van bestemming te komen.”

Nieuwe generatie VDL Citea

VDL Bus & Coach is het afgelopen decennium uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers in Europa op het gebied van e-mobiliteit. Sinds de introductie van de eerste VDL Citea SLF-120 Electric in Genève, tijdens de beurs UITP Mobility & City Transport in 2013, heeft VDL Bus & Coach zich sterk gericht op elektrische mobiliteit. Vanuit de VDL-visie is een nieuw busconcept ontwikkeld, volledig gebaseerd op een elektrische aandrijflijn, dat klaar is voor de toekomst en waarbij zero emissie vanzelfsprekend is. Batterijen in de vloer,

zijwanden van composiet uit één stuk, slim energiemanagement, een uitgekiend klimaatsysteem en een ergonomische chauffeursomgeving. Met deze 5 belangrijke innovaties heeft VDL Bus & Coach het productgamma van de nieuwe generatie VDL Citea geïntroduceerd, dat bestaat uit 4 verbeterde lengtevarianten en 5 types.

De nieuwe generatie VDL Citea is in verschillende landen verkocht en wordt in verschillende steden en gebieden ingezet, waaronder in Nederland (Eindhoven en Amsterdam), Finland (Kotka en Lahti), België (geheel Vlaanderen), Duitsland (Oberhausen en Braunschweig) en Frankrijk (Bordeaux).