Materiaaltekort in de industrie is toegenomen. In september meldde 65,8 procent van de ondervraagde bedrijven dit, tegen 62,0 procent in augustus. Dat blijkt uit het huidige onderzoek van het ifo Instituut. “Helaas is de gehoopte blijvende ontspanning uitgebleven”, zegt Klaus Wohlrabe, hoofd van de ifo-enquêtes. “Een steun van de economie in de recessie is daarom voorlopig niet nodig”, voegt hij eraan toe.

In de centrale sectoren van de Duitse industrie blijven knelpunten in de bevoorrading een groot probleem. In de machinebouw gaf 86,2 procent van de bedrijven aan niet alle materialen en precursoren binnen te krijgen. Ook in de auto-industrie wordt 82 procent getroffen. In de energie-intensieve industrieën zoals chemie, glas en keramiek, kunststoffen en papier liggen de verhoudingen onder de 45 procent en zijn ze dus relatief laag. Productiedalingen door de sterke stijging van de energieprijzen spelen hier echter ook een rol.