De ontwikkelingen op het gebied van industriële automatisering gaan steeds sneller. ‘Tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker voor technische bedrijven om geschikte medewerkers te vinden en neemt de aanwezige kennis binnen veel organisaties af’, stelt algemeen directeur Geert Laseur van Van Egmond Groep. ‘Daarom bieden we zelf steeds meer opleidingen aan voor onze klanten en produceren we steeds meer specifieke diensten en goederen voor hen.’

Van Egmond: elektrogroothandel en kenniscentrum

Van Egmond Groep in Doetinchem is niet alleen een elektrogroothandel, maar heeft ook een eigen kenniscentrum en een tak die is gespecialiseerd in industriële automatisering. ‘Waar we vroeger vooral onderdelen en componenten voor machinebouwers leverden, krijgen we tegenwoordig steeds meer aanvragen om compleet bewerkte kasten inclusief montageplaten en componenten te leveren’, legt Laseur uit. ‘Tegenwoordig is een digitale tekening voor ons vaak al genoeg om een order tijdig aan te leveren. Verder gebeurt het ook steeds vaker dat we producten – verpakt of onverpakt – als kit aanleveren, zodat onze klanten deze alleen nog maar in elkaar hoeven te zetten. Enerzijds ontzorgen we bedrijven op deze wijze. En anderzijds wordt een groot deel van de risico’s daarmee bij hen weggenomen en hoeven ze zelf geen voorraden aan te houden.’

Grotere voorraden

Laseur geeft aan dat het in de afgelopen jaren best een uitdaging is geweest om de complete toeleverketen op orde te houden. ‘Ook onze leveranciers hadden problemen om sommige componenten op tijd te kunnen leveren. Deels hebben we dit kunnen oplossen door meer internationaal op zoek te gaan naar onderdelen. Daarnaast hebben we ons magazijn geautomatiseerd en grotere voorraden aangelegd; om ervoor te zorgen dat we complete eindproducten kunnen blijven leveren aan onze klanten.’

Een positieve ontwikkeling na de coronacrisis noemt hij het bestelgedrag van bedrijven. ‘Onze klanten kijken tegenwoordig verder vooruit naar wat ze nodig hebben en bestellen hun artikelen ook eerder. Zo’n 80 procent van de componenten in ons portfolio is weer normaal leverbaar, maar je hebt 100 procent nodig om complete producten te kunnen maken. Zeker als een bedrijf grotere series wil produceren, is het daarom belangrijk om tijdig te bestellen.’

