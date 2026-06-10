Eqraft heeft Klaas van de Poppe benoemd tot Chief Executive Officer. Hij is per 1 mei 2026 gestart en volgt Marcel Kampes op, die zijn functie heeft neergelegd om zich als zelfstandig ondernemer te richten op leiderschap en start-ups.

Van de Poppe brengt ruime internationale ervaring mee uit de technologie- en maakindustrie. In eerdere functies bekleedde hij diverse directieposities bij zowel grote ondernemingen als mkb-bedrijven, waaronder organisaties actief in de agrarische sector.

Eqraft ontwikkelt en bouwt wereldwijd verwerkingslijnen en complete fabrieken voor het sorteren, wegen en verpakken van aardappelen en uien. Het bedrijf levert zowel losse machines als volledig geïntegreerde hightechsystemen, ondersteund door software en AI-oplossingen. Vanuit vestigingen in Emmeloord, Goes en de Verenigde Staten bedient het klanten in Europa, Noord-Amerika en Australië.

Nieuwe fase na jaren van groei

De benoeming markeert een nieuwe fase voor het bedrijf, dat sinds januari 2025 onderdeel uitmaakt van Hydratec Industries als grootaandeelhouder.

De afgelopen jaren stond Eqraft onder leiding van Marcel Kampes en Rutger Keurhorst. In die periode werd gewerkt aan het herstel en de verdere groei van de organisatie.

“Met veel waardering denk ik terug aan de samenwerking met Marcel”, zegt Rutger Keurhorst. “Samen hebben we gebouwd aan het herstel en de groei van de organisatie. Het was een periode vol uitdagingen, maar vooral ook van ontwikkeling en gezamenlijke successen.”

Volgens Keurhorst biedt de komst van Van de Poppe nieuwe kansen om de positie van Eqraft verder uit te bouwen. “Ik zie ernaar uit om samen met Klaas en de verschillende teams verder te bouwen aan de toekomst van Eqraft en de agrarische verwerkingsindustrie.”

Focus op innovatie en internationale groei

Voor de komende jaren richt Eqraft zich op verdere groei in bestaande en nieuwe markten, technologische innovatie en de verdere professionalisering van de aftersalesorganisatie.

Ook Bart Aangenendt heeft vertrouwen in de nieuwe topman. “Wij zijn verheugd met de komst van Klaas en ervan overtuigd dat hij Eqraft naar de volgende groeifase zal begeleiden.”

Van de Poppe zelf kijkt uit naar zijn nieuwe rol. “Ik kijk er enorm naar uit om samen met het Eqraft-team de schouders eronder te zetten. Door goed naar onze klanten te luisteren en onze kennis en ervaring te bundelen, kunnen we hoogkwalitatieve en rendabele oplossingen bieden voor het sorteren, wegen en verpakken van aardappelen en uien.”

Met meer dan veertig jaar ervaring in de sector heeft Eqraft zich ontwikkeld tot een internationale speler in de automatisering van agrarische verwerkingsprocessen. De benoeming van Van de Poppe moet die groeiambities verder ondersteunen.

In de juni-uitgave van Link Magazine publiceren wij bovendien de presentatie over leiderschap die Marcel Kampes onlangs verzorgde tijdens het Link Configure to Order-platform. Daarmee deelt hij zijn ervaringen met het bouwen en ontwikkelen van organisaties in een periode van verandering en groei.