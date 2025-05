Het Amerikaanse KLA Corporation, toonaangevend leverancier van procescontrole- en productieoplossingen voor de halfgeleiderindustrie, heeft een nieuwe R&D- en productiefaciliteit van $138 miljoen geopend in Newport, Wales. Met deze uitbreiding onderstreept het bedrijf het strategische belang van Europa als productielocatie voor geavanceerde chiptechnologieën en halfgeleiderinnovatie.

De nieuwe vestiging bouwt voort op de technologische erfenis van SPTS Technologies, het in Wales gevestigde dochterbedrijf van KLA dat sinds 1984 actief is in etch- en depositietechnologie voor halfgeleiders. Sinds de overname door KLA in 2019 is het portfolio van SPTS geïntegreerd in KLA’s wereldwijde aanbod op het gebied van advanced packaging, power devices, MEMS, RF en fotonica.

Technologische uitbreiding en schaalvergroting

De nieuwe locatie van 22.000 m² bevat onder meer:

2.300 m² cleanroomfaciliteiten voor R&D,

3.250 m² moderne productiecapaciteit , en

speciale demozones voor procesapparatuur.

Volgens Dan Collins, general manager bij KLA, stelt de investering het bedrijf in staat om beter in te spelen op de toenemende vraag vanuit AI- en edge-toepassingen: “Met deze uitbreiding kunnen we sneller en beter technologische oplossingen ontwikkelen en leveren die klanten nodig hebben om chipprestaties te verbeteren.”

De site biedt plaats aan 750 medewerkers en wordt een regionaal centrum voor engineering, procesontwikkeling en productie binnen het Europese halfgeleidercluster.

Strategische versterking van het Britse ecosysteem

De regio Zuid-Wales staat bekend om zijn toonaangevende ecosysteem voor compound semiconductors, met actieve clusters rond onder andere opto-elektronica, GaN- en SiC-technologie.

Jo Stevens, Secretary of State for Wales, noemt de investering een belangrijk signaal: “KLA’s keuze om hier fors te investeren bevestigt de strategische positie van Wales binnen de mondiale halfgeleiderindustrie.” “De Britse overheid ondersteunt dit met een investering van £5 miljoen in talentontwikkeling voor deze sector.”

KLA ontwikkelt geavanceerde apparatuur en diensten voor de productie en inspectie van wafers, IC’s, verpakkingen en printplaten. Het bedrijf werkt wereldwijd samen met toonaangevende technologieklanten, en combineert fysica, data science en engineering om innovatie in de elektronica-industrie mogelijk te maken.