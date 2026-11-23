Chipmachinefabrikant KLA voert zijn productiecapaciteit in Singapore verder op. Het Amerikaanse bedrijf heeft een nieuwe fabriek van 19.500 vierkante meter geopend en bereidt alweer een volgende uitbreiding voor. Daarmee speelt KLA in op de toenemende vraag naar geavanceerde procescontroleapparatuur voor de productie van AI-chips, advanced packaging en siliciumfotonica.

Nieuwe fabriek vergroot capaciteit voor geavanceerde halfgeleidertechnologie

De uitbreiding omvat onder meer ISO 5-cleanrooms, gespecialiseerde engineering- en laboratoriumruimtes en geïntegreerde logistieke voorzieningen. De faciliteiten zijn ingericht voor de productie van hoogwaardige procescontroleapparatuur die nodig is om de nauwkeurigheid en kwaliteit van steeds complexere halfgeleiderproductieprocessen te bewaken.

KLA onderzoekt inmiddels een volgende uitbreidingsfase in Singapore. Deze is nog afhankelijk van grondafspraken en de benodigde vergunningen. De nieuwe faciliteit en de geplande uitbreiding moeten op termijn samen circa duizend extra arbeidsplaatsen opleveren in R&D, supplychainmanagement en productie-engineering.

Volgens Theo Kneepkens, verantwoordelijk voor KLA’s activiteiten in Singapore en wereldwijd operationeel management, blijft het land een belangrijke schakel in de internationale productiestrategie. KLA is sinds 1996 actief in Singapore en produceert er sinds 2006.

De halfgeleiderindustrie vertegenwoordigt inmiddels ongeveer 6 procent van het bruto binnenlands product van Singapore en biedt werk aan meer dan 35.000 mensen. Met de uitbreiding versterkt KLA zijn productiecapaciteit in Azië, waar een belangrijk deel van de wereldwijde halfgeleiderindustrie is gevestigd.