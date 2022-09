KIVI viert 175-jarig bestaan op 10 september met programma voor het héle gezin

Op 31 augustus 2022 bestaat het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs 175 jaar. Dit 35e lustrum met als thema Engineering Continuous Transition wordt gedurende 2022 gevierd met verschillende activiteiten en wordt op 10 september 2022 groots afgesloten met een Engineering Festival voor een breed publiek in Delft.

Over het Engineering Continuous Transition Festival

Het KIVI Engineering Festival in het auditorium van de TU Delft is hét moment waarop alle doelgroepen; ingenieurs, young professionals, studenten en zelfs het hele gezin, engineering beleven kunnen! De technologie, innovatie en uitdagingen waar de branche voor staat, komen voor jong en oud levensecht dichtbij. Deze dag draait om de kick van nieuwe dingen ontdekken, verdiepen tijdens kennissessies, talenten ontwikkelen, kansen herkennen en natuurlijk 175 jaar KIVI-ingenieur vieren! Kinderen wanen zich jonge wetenschappers en volwassenen vergapen zich aan de robottechnieken, we maken processen weer spannend en blikken terug op een rijke historie.

Experience voor jong en oud via (interactieve demonstraties)

Gedreven door bevolkingsgroei, welvaart, innovatie en klimaat verandert onze maatschappij noodzakelijkerwijs met ontzagwekkende snelheid. De rol van de ingenieur is groots en heeft impact op vrijwel ieder thema in ieders leven. Of het gaat over procesengineering, ontwerpen van gebouwen, data engineering of het ontwikkelen van een nieuwe manier waarop we op minder vierkanten meters gewassen telen; de ingenieur heeft een sleutelrol. Kortom we hebben deze helden in de toekomst keihard nodig! Aan de hand van actuele thema’s kunnen bedrijven, overheid en onderwijs aan de slag om hun eigen interactieve demonstratie te creëren waar bezoekers eventueel zelf ook kunnen ontdekken en nieuwe technologieën ervaren. Een beleving voor leden, young professionals en het grote publiek. De wereld van de ingenieur wordt op 10 september tastbaar interessant voor jong en oud.

In 5 collegezalen van het congrescentrum in de TU Delft vinden sessies plaats over verschillende onderwerpen zoals Energietransitie, Artificial Inteligence, Offshore transitie, Transporttransitie, Woning- en utitileitsbouwtransitie, digitale transitie en industrietransitie.

Programma zaterdag 10 september

09:30 uur Opening Auditorium door de Rector Magnificus TU Delft en Minister ir. Karien van Gennip

10:30 uur Koffie/expositie/demo’s

11:00 uur Breakouts in 5 collegezalen op thema

12:30 uur Lunch/expositie/demo’s

13:30 uur Breakouts in 5 collegezalen op thema

15:00 uur Koffie/expositie/demo’s

15:30 uur Plenaire afsluiting met Ruud Veltenaar

16:30 uur Netwerk borrel/expositie/demo’s

17:30 uur Einde dagprogramma

18:30 uur Slotdiner (250-300 leden/genodigden/sponsors)

Aanmelden

Toegang is gratis voor leden en studenten, maar men moet zich wel van tevoren registreren. Er is wel een toegangsprijs (incl. lunch en borrel) voor niet-leden en (gereduceerd) voor familieleden van KIVI-leden. ’s Avonds is er een diner bij Lijm en Cultuur in Delft waar we met twee zeer interessante sprekers bezig zijn. Voor dit diner is er losse kaartverkoop (€ 75,-) en zijn er ook tafels voor bedrijven die het evenement willen sponsoren. Voor de logistieke organisatie is het belangrijk om te weten hoeveel mensen er gaan komen dus meld nu aan!

Voor meer informatie over het programma van 10 september