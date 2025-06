Kitepower uit Delft heeft Dr. Pieter Willems benoemd tot CEO. Met 25 jaar internationale ervaring in duurzame energie en mobiliteit – van startups tot corporates – gaat hij de technologie voor airborne wind energy naar de markt brengen.

“De technologie is klaar. Nu is het moment om windenergie flexibeler, duurzamer en breder inzetbaar te maken,” aldus Pieter Willems.

Kitepower wekt energie op met grote vliegers die op grote hoogte wind vangen. De systemen gebruiken tot 90% minder materiaal dan traditionele windturbines, zijn mobiel, snel inzetbaar en bijzonder geschikt voor afgelegen locaties. Na vijftien jaar R&D en 300 succesvolle testvluchten ligt de focus op de eerste commerciële uitrol in Nederland, Duitsland en het VK.

Oprichter Johannes Peschel blijft nauw betrokken. “Pieter kwam als beste uit meer dan 300 kandidaten. Met hem zijn we klaar voor de volgende groeifase.”

Kitepower is een toonaangevende start-up in Airborne Wind Energy (AWE) en ontwikkelt innovatieve en kosteneffectieve alternatieven voor bestaande windturbines. De gepatenteerde technologie van Kitepower is een doorbraak in de windenergiesector: Kitepower gebruikt tot 90% minder materiaal en heeft het potentieel om tweemaal zo efficiënt te zijn als conventionele windturbines met hetzelfde vermogen.