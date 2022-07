Met de €4,1 miljoen uit de voorgaande rondes heeft Kitepower haar mobile airborne systeem door kunnen ontwikkelen naar een volwassen en toepasbaar systeem. Kitepower zet hiermee het nalatenschap van Wubbo Ockels voort die zeer nauw betrokken was bij het ontstaan van Kitepower. Ockels had al in 1993 het idee om via vliegers energie op te wekken. Na drie succesvolle pilots – waaronder een pilot met defensie – en 9 versies van het Kitepower systeem is de Delftse startup klaar voor de volgende fase: het op de markt brengen van het eerste mobile airborne windsysteem (AWES). Hiervoor starten zij een investeringsronde via het crowdfundingplatform Crowdcube. Het te behalen doel is €700.000, waarvan een kleine €300.000 is toegezegd door de huidige investeerders en voorinschrijvingen.

De windenergie van de toekomst

De “mobiele windmolens” van Kitepower spreken tot de verbeelding. Een soort scheerlijn verbindt een zeecontainer met de kite, de vlieger cirkelt in achtjes waardoor energie wordt opgewekt. Eén container zal in de toekomst tot wel 150 huishoudens van elektriciteit voorzien.

CTO van Kitepower Joep Breuer geeft aan welke ontwikkeling heeft plaatsgevonden: ‘Na zes jaar onderzoek aan de TU delft hebben we twee werkende prototypes gelanceerd, waar we inmiddels drie succesvolle pilots mee hebben gedraaid. De laatste versie, V9, heeft een grotere kite en idem lier. Daarnaast maakt het gebruik van de nieuwste technologieën, zoals geavanceerde micro-computers en lijnen van Dyneema (kunststof), die tot wel zeven keer sterker dan staal zijn. Op dit moment levert een kite 100kW per jaar op (150 huishoudens), maar in de komende jaren willen we dat uit gaan breiden naar 200, 300 en 500 kW.’ aldus Joep Breuer, Founder & CTO van Kitepower

Grootste deel windmolens rond 2050 vervangen

Kitepower wil uitgroeien tot een alternatief voor windmolens. ‘Afgelopen twee decennia is de geïnstalleerde capaciteit van windmolens wereldwijd met 14% per jaar gegroeid. De levensduur van deze windmolens is 30-40 jaar, wat betekent dat het grootste deel rond 2050 vervangen moet worden. Het doel is om dat te doen met een groener alternatief. Ons systeem bestaat uit 90-95% minder materiaal dan vergelijkbare windmolens, de levensduur is langer en reparaties zijn goedkoper. Dit resulteert in significant minder CO2 uitstoot per gewonnen kW’ aldus Johannes Peschel, Founder & CEO van Kitepower

Samenwerking Ministerie van Defensie

Kitepower is een krachtige speler in de wereld van microgrids; lokale energie systemen die onafhankelijk kunnen functioneren. Op dit moment wordt de markt nog steeds gedomineerd door dieselgeneratoren, maar de mobiele containers van Kitepower vormen een goed en duurzaam alternatief. De afgelopen vijf jaar heeft Kitepower nauw samengewerkt met het Ministerie van Defensie om de power units militair in te kunnen zetten in moeilijk bereikbare en onherbergzame gebieden. ‘Het installeren en runnen van het systeem kost nog geen halve dag en er is geen specifieke kennis voor nodig. Ook behoeven de containers geen ingelegd fundament en kunnen ze dus overal geplaatst worden. Dat maakt onze units perfect om in te zetten bij natuurrampen of militaire missies. De mogelijkheden zijn eindeloos.’ zegt Roland Schmehl, co-founder Kitepower.

Waarom crowdfunding?

Om de markt te betreden heeft Kitepower een investering van €700.000 nodig. Deze hopen ze op te halen via crowdfunding. Eerdere investeerders – ifund Foundation, ENERGIIQ and Windhandel Beheer – hebben een kleine €3 miljoen beschikbaar gesteld voor de Delftse startup. Ook nu zijn deze investeerders goed voor een fors bedrag en samen met de voorinschrijvingen van de crowfundingcampagne staat de teller nu op ruim €300.000. De crowdfunding campagne zal eind juli gelanceerd worden via Crowdcube. ‘De afgelopen jaren stond vooral in het teken van het verbeteren van de prototypes en het doorontwikkelen van een systeem dat praktisch in te zetten is. Wij willen nu het concept onder de aandacht brengen bij een breder Europees publiek en hen de kans geven te investeren in de toekomst van windenergie’, aldus Joep Breuer, Founder & CTO van Kitepower