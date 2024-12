Kitepower, pionier in windenergiesystemen, lanceert een vernieuwend verhuurmodel dat speciaal is ontwikkeld voor een selecte groep klanten. Met deze aanpak speelt het bedrijf in op de toenemende vraag naar flexibele en betaalbare duurzame energieoplossingen in heel Europa.

Slimme oplossingen voor uitdagingen in hernieuwbare energie De overgang naar een koolstofvrije samenleving zorgt voor een enorme vraag naar hernieuwbare energie. Toch stuiten traditionele energiebronnen zoals zonne-energie en conventionele windturbines vaak op obstakels. Lage windsnelheden, te weinig zonlicht, beperkte grondruimte, gebrekkige infrastructuur en de complexe installatie in drijvende offshore-omgevingen maken

deze technologieën niet overal haalbaar.

De windenergiesystemen van Kitepower bieden een flexibel en betaalbaar alternatief en hebben een grote meerwaarde voor verschillende sectoren:

Bouwsector: Veel bouwprojecten lopen vertraging op door strengere emissieregels, zoals

de €1,2 miljard aan geplande projecten in Nederland die nu stil liggen. Kitepower helpt

bouwbedrijven hun werkzaamheden te verduurzamen en voorziet hen van betrouwbare

energie op locatie.

● Aanvulling op traditionele windenergie: In Duitsland kan Kitepower 80 GW aan

onbenut windpotentieel ontsluiten. Dit helpt het land om zijn doelstelling van 8 GW aan

nieuwe windcapaciteit per jaar te behalen, juist in gebieden waar conventionele

windturbines niet inzetbaar zijn.

● Energiebedrijven: Voor offshore windparken, met name in drijvende locaties, biedt

Kitepower een efficiënte en betaalbare oplossing om groene energie op te wekken in

lastig bereikbare gebieden.

Met het verhuurmodel geeft Kitepower bedrijven in Europa een laagdrempelige kans om duurzame energie te gebruiken zonder grote investeringen vooraf. Klanten kunnen de voordelen van emissievrije windenergie ervaren tegen scherpe tarieven, terwijl ze flexibel blijven. Vroege klanten profiteren bovendien van prioriteit bij levering en onderhoud van toekomstige systemen.

“Veel van onze klanten zoeken naar betaalbare en flexibele manieren om nieuwe technologieën te testen,” zegt Johannes Peschel, CEO van Kitepower. “Met dit verhuurmodel geven we hen de kans om direct toegang te krijgen tot schone energie, terwijl wij waardevolle inzichten opdoen voor verdere innovaties.”

Stapsgewijs naar een duurzame toekomst

Vanaf midden 2025 zal het verhuurmodel van Kitepower een energieopbrengst leveren van 1 MWh per week per vlieger. Naarmate de technologie verder wordt geoptimaliseerd, stijgt dit naar 4 MWh per week. Dit model is met name geschikt voor locaties zonder aansluiting op het elektriciteitsnet. Tegelijkertijd helpt het bij de ontwikkeling van het Falcon-systeem, dat naar verwachting een terugverdientijd van 5 tot 7 jaar biedt.

Vooruitkijken

Kitepower’s verhuurstrategie speelt in op de groeiende behoefte aan flexibele, betaalbare duurzame energieoplossingen. Het geeft bedrijven de kans om op een toegankelijke manier te verduurzamen en draagt bij aan de energietransitie door onbenut windpotentieel te ontsluiten. Zo maakt Kitepower hernieuwbare energie haalbaar voor een groter aantal toepassingen en locaties.