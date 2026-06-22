De Nederlandse machinebouwers Tummers Group en Van der Giessen worden onderdeel van de internationale industriële groep rond Kiremko, Idaho Steel en Reyco. Met de overname ontstaat een wereldwijde speler in aardappelverwerking met een gezamenlijke omzet van circa 400 miljoen euro en activiteiten in Europa, Noord-Amerika en Zuid-Azië.

De groep, die wordt ondersteund door een investeringsmaatschappij gelieerd aan Investindustrial, heeft alle aandelen van de familiebedrijven Tummers Group en Van der Giessen overgenomen. Door de krachtenbundeling ontstaat een bredere technologische basis voor zowel de productie van frites als aardappelvlokken.

Kiremko geldt wereldwijd als een van de toonaangevende leveranciers van productielijnen voor frites en andere aardappelproducten. Tummers brengt specialistische kennis in van complete aardappelvloklijnen, trommeldroogtechnologie en systeemintegratie. Van der Giessen vult het geheel aan met expertise in installatie, piping, transportsystemen en on-site dienstverlening.

Gerardo Chiaia

Grotere slagkracht in automatisering en duurzaamheid

Volgens de betrokken partijen biedt de combinatie meer mogelijkheden om te investeren in automatisering, digitalisering en wereldwijde service. Daarnaast moet de samenwerking de ontwikkeling versnellen van technologieën voor energieterugwinning, warmteterugwinning, waterrecycling en efficiënter stoomgebruik.

Daarmee speelt de nieuwe groep in op de groeiende vraag van voedselproducenten naar duurzamere productielijnen met een lager energieverbruik en lagere operationele kosten.

“Met Tummers en Van der Giessen voegen we complementaire technologieën samen binnen één sterkere internationale groep”, zegt Gerardo Chiaia. “Onze ambitie is om de partner te zijn waarop klanten vertrouwen voor hoogwaardige apparatuur, innovatieve oplossingen, betrouwbare service en langdurige waardecreatie binnen de aardappelverwerkende industrie.”

Nederlandse expertise blijft behouden

Volgens CEO Lennaert van Dijk en eigenaar Erwin Tummers biedt de overname nieuwe groeikansen, terwijl de bestaande kennis en klantrelaties behouden blijven.

“Tummers is gebouwd op engineeringkennis, klantgerichtheid en praktische innovatie. Van der Giessen voegt daar waardevolle installatie- en servicecapaciteiten aan toe. Deze combinatie creëert nieuwe mogelijkheden voor onze medewerkers en klanten, terwijl de sterke punten van beide bedrijven behouden blijven.”

Specialistische merken blijven bestaan

De bedrijven blijven opereren onder hun eigen naam. Kiremko, Idaho Steel, Reyco, Tummers en Van der Giessen behouden hun positie als gespecialiseerde merken binnen de groep. De nieuwe moederorganisatie krijgt op een later moment een nieuwe groepsnaam.

Met meer dan 300 klanten in ruim vijftig landen, meer dan 450 medewerkers en productielocaties in Nederland en de Verenigde Staten ontstaat een van de meest complete aanbieders van technologie voor de wereldwijde aardappelverwerkende industrie.

Voor de Nederlandse machinebouwsector betekent de overname een verdere internationale consolidatieslag in een niche waarin Nederlandse bedrijven al decennialang een sterke wereldwijde positie innemen.