Kind Technologies, specialist in tuinbouwautomatisering, zet een belangrijke stap in zijn verdere ontwikkeling en verwelkomt Avedon Capital Partners als nieuwe investeerder die verder groeikapitaal verschaft en tegelijk het belang van Gimv overneemt. De oprichters blijven in hun huidige functie en herinvesteren in de nieuwe structuur die de groep in staat zal stellen haar organische groei verder te zetten, aangevuld met verdere buy-and-build initiatieven in glastuinbouwautomatisering.

In 2018 investeerde Gimv via zijn Smart Industries-platform in Kind Technologies naast de oprichters Alex Kind en Richard Vialle, die eerder al twee machine vision-bedrijven overnamen. Op dat moment bediende het bedrijf een breed scala aan klanten en toepassingen. Onder begeleiding van Gimv leidden strategische keuzes in combinatie met gerichte overnames tot de positionering van Kind Technologies als automatiseringsexpert in het agridomein.

In 2021 rondde Kind Technologies dit proces af met de verkoop van zijn activiteiten in inspectiesystemen voor farmaceutisch glas. Vanaf dat moment kon Kind Technologies zich volledig richten op innovatieve automatisering in de glastuinbouw, een domein met sterke groeidrijvers zoals de trend naar een meer veilige en duurzame voedselketen.

Kind Technologies zet zijn knowhow op het gebied van robotica, data, computer vision en AI in om zijn Sortipack® productfamilie uit te breiden. Sortipack® wordt in Eindhoven ontwikkeld door Crux Agribotics. Via Martin Stolze uit het Westland biedt de groep een volledig portfolio aan op vlak van interne logistieke oplossingen. Kind Technologies is werkelijk de plaats waar Brainport en Greenport elkaar ontmoeten.

Avedon zal Kind Technologies voorzien van groeikapitaal om door te gaan met de ambitie om het volledige proces van oogst tot verpakt product te automatiseren. Daarnaast zal de groep haar positie verder versterken via buy-and-build.

Nick Medaer, Partner binnen het Gimv Smart industries team zegt: “We kijken met trots terug op het parcours dat we samen met Alex en Richard hebben afgelegd om Kind Technologies te herpositioneren en uit te bouwen tot waar het nu staat, een toonaangevende innovator in de tuinbouwmarkt. Alex en Richard hebben laten zien dat ze echte ondernemers zijn, die geloven in hun dromen en meer dan voluit gaan om deze te verwezenlijken. Wij wensen hen en Avedon een vruchtbare samenwerking toe.”

Alex Kind en Richard Vialle, de oprichters van Kind Technologies, voegen hieraan toe: “We zijn dankbaar voor de steun en het vertrouwen van Gimv gedurende de afgelopen vijf jaar en de omslag en vooruitgang die we samen hebben geboekt. Kind Technologies is nu goed gepositioneerd om in te spelen op de toenemende vraag naar automatisering binnen de glastuinbouwmarkt. We kijken ernaar uit om dit momentum samen met Avedon in de volgende groeifase op te pakken en met onze geavanceerde technologie bij te dragen aan een veiliger en efficiënter proces voor het kweken van planten, fruit en groenten.”

Emily Jeffries, Partner bij Avedon stelt: “Wij zien er enorm naar uit om samen met Alex, Richard en de sterke teams van Crux en Martin Stolze een veelbelovend groeipad te realiseren. Kind Technologies’ innovatieve cultuur, technologie talent en uitstekende product portfolio geven Kind een goede positie om hun waardevolle impact bij telers wereldwijd te versnellen.”