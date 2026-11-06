Nederland heeft plannen genoeg. De moeilijkere stap is kiezen waar het land over twintig jaar wil staan en daar vervolgens naar handelen, stelt BDR Thermea-ceo Tjarko Bouman. Dat vraagt om consistent overheidsbeleid, duidelijke keuzes voor nieuwe technologieën en vooral: ‘We moeten in de actiemodus komen.’

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– Mensen met ervaring in het bedrijfsleven moeten meer meedenken over beleidsvraagstukken én worden betrokken bij de uitvoering. – ‘Als het beleid om de drie, vier jaar wijzigt, is het heel moeilijk om investeringen te doen.’ – ‘Hoe wil je er als Nederland over twintig jaar voorstaan en wat heb je daarvoor nodig?’ – Bij netcongestie moeten vraag en aanbod beter met elkaar in balans worden gebracht.

BDR Thermea-ceo wil Nederlandse industriepolitiek voor de lange termijn

In 2023 opende BDR Thermea in Apeldoorn een tweede fabriek voor de productie van warmtepompen. Het overheidsbeleid leek duidelijk: vanaf 2026 zou bij vervanging van een cv-ketel in veel gevallen minimaal een hybride warmtepomp de norm worden. De Nederlandse fabrikant van verwarmingssystemen anticipeerde op de verwachte groei van de markt en investeerde in extra productiecapaciteit.

Lang heeft de fabriek echter niet gedraaid. Een nieuw kabinet schrapte de aangekondigde plannen, de vraag naar warmtepompen zakte terug en BDR Thermea was genoodzaakt om de fabriek weer te sluiten. In het huidige regeerakkoord stelt het kabinet opnieuw dat het de uitrol van hybride, slimme warmtepompen per 2029 gaat stimuleren en normeren. Voor Bouman illustreert de gang van zaken treffend wat wisselend overheidsbeleid met industriële investeringen kan doen. ‘Het heeft directe impact op je keuzes en investeringen.’ Hij verzucht daarom wel eens: ‘Het maakt me eigenlijk niet meer uit wat voor regels ze bedenken, als die maar gewoon tien jaar gelden.’

‘We moeten ervoor zorgen dat we ondernemers hier houden’

Die termijn is niet toevallig gekozen. Investeringen van bedrijven hebben al snel een terugverdientijd van meerdere jaren, stelt Bouman. Bij een nieuwe fabriek kan dat oplopen tot tien jaar. ‘Als het beleid dan om de drie, vier jaar wijzigt, is het heel moeilijk om zulke investeringen te doen. Dat is in Nederland uitdagender dan in een aantal andere landen.’

Op de vraag of ondernemen in Nederland nog wel leuk is, antwoordt Bouman: ‘BDR Thermea is een oer-Hollands bedrijf, daar ben ik trots op. We zijn een internationaal bedrijf met diepe wortels in Nederland, en ik vind het belangrijk dat we die positie behouden en versterken. Vind ik het leuk? Over het algemeen wel, al zijn er ook momenten waarop het beleid frustrerend kan zijn.’

Langetermijndoelen

De continuïteit van overheidsbeleid is volgens Bouman steeds moeilijker te organiseren. Nederland was daar in het verleden wel degelijk toe in staat, stelt hij, maar de politieke horizon is korter geworden. ‘Ik denk dat we dat verliezen door de kortetermijnfocus en de versplintering van het politieke landschap. Het is al lastig om überhaupt een regering te vormen, laat staan om voor de lange termijn beleid te maken.’

Als mogelijke ingreep noemt hij een kiesdrempel, zoals Duitsland die kent. Minder partijen zouden de Tweede Kamer overzichtelijker en het beleid voorspelbaarder kunnen maken. Maar belangrijker dan de precieze inrichting van het politieke stelsel is voor Bouman de vraag of Nederland nog in staat is om een koers uit te zetten en daaraan vast te houden.

Hij kijkt daarvoor onder meer naar China. ‘Los van de grote verschillen met China kunnen we wel leren van de manier waarop daar langetermijndoelen worden gesteld en consequent worden uitgevoerd. Als zij zeggen dat ze leidend willen worden in bijvoorbeeld zonne-energie of elektrische voertuigen, dan gaan ze all-in.’ Het verschil zit voor Bouman ook in waar die inspanningen terechtkomen. ‘China zet in op nieuwe technologieën, in plaats van oude technologieën in leven te houden.’

Ook dichter bij huis ziet hij wat een lang volgehouden koers kan opleveren. Frankrijk koos decennia geleden voor kernenergie en beschikt daardoor nu over een veel sterkere eigen elektriciteitsvoorziening. Dat geeft het land een andere uitgangspositie voor verdere elektrificatie. ‘De Fransen hebben een grote mate van energieonafhankelijkheid en daarmee een strategisch voordeel.’

Kiezen is verliezen

Aan plannen voor de toekomst ontbreekt het volgens Bouman niet. Hij wijst onder meer op de Nationale Technologiestrategie en het rapport van Peter Wennink. De moeilijkere stap komt daarna: bepalen welke technologieën en industrieën Nederland daadwerkelijk wil versterken. En daarmee ook welke niet. ‘In ieder bedrijf moet je keuzes maken. Dat betekent ook dat je dingen niet meer gaat doen en dat je die loslaat, hoe hard en vervelend dat ook is. Natuurlijk loop je het risico verkeerd te kiezen, maar niet kiezen brengt je nergens. Dan blijf je stuck in the middle.’

Daar hoort voor Bouman een veel nadrukkelijker industriepolitiek bij. Hij ziet zelfs ruimte voor een minister voor Industrie die zo’n koers bewaakt. Daarbij zou Nederland meer moeten kijken naar nieuwe technologieën waarin het internationaal een sterke positie kan opbouwen. Dat betekent niet dat bestaande industrie van de ene op de andere dag moet verdwijnen. ‘Het gaat er niet om of je bijvoorbeeld Tata Steel zou sluiten of niet. Het gaat erom: wat is je langetermijnperspectief? Hoe wil je er als Nederland over twintig jaar voorstaan en wat heb je daarvoor nodig? What’s next?’

Dat Nederland zulke posities kan opbouwen, ziet Bouman in de Brainportregio. De aandacht gaat vaak naar ASML, maar minstens zo bijzonder vindt hij de toeleverindustrie die daaromheen is ontstaan. Bedrijven als VDL, NTS en Frencken leveren niet alleen aan ASML, maar ook aan andere grote semiconspelers wereldwijd. ‘Dat is misschien wel iets om nog trotser op te zijn. Maar bijna niemand in Den Haag herkent of erkent dat. Dat is jammer.’

Apeldoorn

BDR Thermea maakt zulke afwegingen zelf voortdurend. Het concern telt elf fabrieken, verspreid over Europa en Turkije, waar het cv-ketels en warmtepompen produceert. In Slowakije is recent een nieuwe fabriek geopend terwijl de fabrieken in Frankrijk en Duitsland juist worden gesloten. Die herschikking is deels het gevolg van de ontstaansgeschiedenis van BDR Thermea. Het concern werd gevormd uit drie grote bedrijven, elk met een eigen productienetwerk. Sindsdien probeert BDR Thermea daar één efficiënter geheel van te maken. Een klein deel van de Franse en Duitse productie komt naar Nederland, grotere volumes gaan naar Italië en Turkije en een deel naar Slowakije.

Tjarko Bouman, CEO BDR Thermea, and Samuel Migaľ, Slovak Minister of Investment & Regional Development

Bij zulke beslissingen merkt Bouman hoe verschillend landen met industrie omgaan. ‘Als we in Slowakije een fabriek openen, staan er drie ministers op de stoep die zeggen: wat fantastisch dat jullie hier zijn. Ze zijn erg bezig om het aantrekkelijk te maken voor bedrijven om zich daar te vestigen.’ In gevestigde industrielanden als Nederland, Duitsland en Frankrijk ervaart hij een andere houding. ‘Daar zijn we minder flexibel en stellen we veel meer eisen aan bedrijven.’ In Nederland is de beeldvorming rond het bedrijfsleven de afgelopen jaren verslechterd, vindt hij. ‘“Het bedrijfsleven investeert niet”, “het bedrijfsleven is lastig.” Dat wordt geroepen. En vervolgens proberen we met belastingen of regels er nog geld weg te halen. Op een gegeven moment jaag je daar bedrijven mee weg.’

Voor BDR Thermea betekent dat zeker niet dat de vestiging in Apeldoorn ter discussie staat. Het hoofdkantoor, R&D en een belangrijke productielocatie bevinden zich er en het bedrijf heeft er ongeveer 1200 medewerkers in dienst. Bovendien is BDR Thermea volledig in handen van een stichting, die de continuïteit van het bedrijf en de verbondenheid met Apeldoorn expliciet als doelstellingen heeft. ‘Apeldoorn blijft heel belangrijk voor BDR Thermea.’

Leerschool

Dat grote multinationals voor Nederland behouden blijven, vindt Bouman ook belangrijk vanwege de rol die ze spelen in het opleiden van mensen. Als die basis kleiner wordt, vreest hij dat Nederland dat op termijn gaat merken in de kwaliteit van zijn bedrijfsleven. ‘Hoe krijg je anders goed opgeleide Nederlandse mensen die een bedrijf of een afdeling kunnen leiden, die een goede R&D-directeur of productiedirecteur kunnen zijn? Die mensen moeten hier hun eerste, tweede en derde baan kunnen hebben. Daar moeten ze leren hoe ze vallen en opstaan, en successen vieren. Dat wil je idealiter in Nederland vasthouden.’

Aan ondernemerschap ontbreekt het daarbij niet, benadrukt Bouman. Hij wijst naast Brainport ook op de bedrijvigheid in Oost-Nederland en de vele start-ups onder meer rond Amsterdam. De vraag is eerder of Nederland voldoende voorwaarden creëert om zulke bedrijven hier ook verder te laten groeien. Bouman vraagt zich bijvoorbeeld af of er voldoende financiering beschikbaar is en wijst op de discussie over het belasten van nog niet gerealiseerde winsten in box 3. ‘Als je vooraf al moet afrekenen, stuur je mensen wel weg. Dan gaan ze het niet hier doen.’ Aan potentiële ondernemers ligt het wat hem betreft niet. ‘Ik denk dat er intrinsiek genoeg ondernemende mensen zijn. Maar we moeten er wel voor zorgen dat we ze hier houden.’

Aan de slag

Daarbij ligt de grootste opgave voor Bouman inmiddels niet in het maken van nieuwe plannen, maar in de uitvoering. Netcongestie is daarvan een duidelijk voorbeeld, vindt hij. De aandacht gaat sterk uit naar uitbreiding van het elektriciteitsnet, terwijl die extra capaciteit er de komende tien jaar waarschijnlijk niet zal zijn. ‘We kijken te veel naar de aanbodkant, maar je moet vraag en aanbod beter met elkaar in balans brengen. Het is dus best opmerkelijk dat de overheid de vraag naar elektriciteit juist stimuleert, bijvoorbeeld met subsidies voor warmtepompen en elektrische auto’s.’

Ook de uitvoering van netuitbreidingen loopt vast in regels en procedures. Bouman hoorde tijdens een bijeenkomst over netcongestie dat het soms twaalf weken duurt voordat de toestemming is geregeld om een transformatorhuisje te plaatsen. ‘Als netcongestie zo belangrijk is, maak dan duidelijke richtlijnen en zorg dat het sneller kan. In plaats van alles op de vierkante centimeter te managen, moeten we dat meer op de vierkante meter doen. We moeten in de actiemodus komen.’

Daar ligt ook een verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven zelf. Bouman pleit voor meer samenwerking, zowel tussen brancheorganisaties als FME en VNO-NCW onderling als rechtstreeks met de overheid. Het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink ziet hij als een goed voorbeeld: laat mensen met ervaring in het bedrijfsleven meedenken over de vraagstukken en gebruik die kennis vervolgens ook bij de uitvoering.

Ondanks zijn kritiek is Bouman niet pessimistisch over Nederland. ‘Grosso modo ben ik positief, omdat we het altijd voor elkaar hebben gekregen. Maar als je naar de details in de uitvoering kijkt, ben ik wel kritisch.’