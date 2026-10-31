Online configuratoren en AI maken het selecteren van aandrijfcomponenten steeds eenvoudiger. Maar die digitale hulpmiddelen hebben volgens Apex Dynamics ook een keerzijde: ze sturen ontwerpers gemakkelijk naar een zwaardere, overgedimensioneerde en duurdere oplossing dan technisch noodzakelijk. Vooral daarom blijft persoonlijk advies belangrijk, stelt Thom van Oss van Apex Dynamics. ‘De vraag moet niet zijn wat een combinatie maximaal kan leveren, maar wat de toepassing werkelijk nodig heeft.’

Apex Dynamics kijkt terug op drie sterke kwartalen in 2026. Ondanks geopolitieke onzekerheid werd volop geïnvesteerd in de Nederlandse machinebouw, met name in hightech en food. In het vierde kwartaal ziet Van Oss de markt wel iets afremmen. Tegelijkertijd bereidt de leverancier van mechanische aandrijfcomponenten zich voor op 2027, waarin onder andere nieuwe normen en regelgeving opnieuw extra documentatie en administratief werk vragen.

Maar Van Oss ziet nog een andere ontwikkeling. Klanten selecteren steeds vaker zelfstandig componenten met behulp van online tools. Apex Dynamics faciliteert dat zelf ook, onder meer met zijn Quick Finder. Dat werkt efficiënt, maar heeft ook een keerzijde. ‘Zo’n tool adviseert een product dat voldoet aan de parameters die je invoert. Als je bijvoorbeeld kiest voor een heel lage verdraaiingsspeling, krijg je automatisch een tandwielkast uit een hogere prijsklasse. Maar heb je die nauwkeurigheid werkelijk nodig? Hetzelfde geldt voor het benodigde koppel. Wanneer een motor-tandwielkastcombinatie bijvoorbeeld 20 Nm kan leveren terwijl de toepassing slechts 10 Nm vraagt, kan soms een kleinere tandwielkast worden gebruikt. Je hoeft dan alleen de motorstroom te begrenzen om overbelasting te voorkomen. De combinatie blijft daarmee geschikt voor de toepassing, terwijl de klant goedkoper uit is.’

Van Oss vergelijkt overdimensionering met ‘een Ferrari in de machine zetten en hem als Volkswagen gebruiken’. Een zwaardere tandwielkast is niet alleen duurder, maar vraagt ook meer materiaal en zorgt voor extra gewicht en daardoor meer transportkosten.

Als voorbeeld haalt hij Delta Robots aan. Voor zeer dynamische toepassingen maakt dit bedrijf gebruik van tandwielkasten uit de hoogwaardige AP-serie, met vier satellietwielen en een verdraaiingsspeling van minder dan één boogminuut. Maar niet iedere Delta Robot heeft zo’n hoogwaardige tandwielkast nodig. Bij minder dynamische pick-and-place-toepassingen kan een standaardtandwielkast prima voldoen.

Daar ligt volgens Van Oss de toegevoegde waarde van technisch advies. Apex Dynamics probeert daarom bij aanvragen door te vragen naar de daadwerkelijke toepassing, ook wanneer dat leidt tot een goedkoper product. ‘Wij hebben liever een tevreden klant dan dat we een onnodig dure tandwielkast verkopen.’

Die boodschap wordt volgens hem belangrijker nu ook AI wordt ingezet bij het maken van technische keuzes. De mogelijkheden daarvan zijn groot, maar AI-gegenereerde voorstellen worden vaak voor waarheid aangenomen. Van Oss: ‘Blijf zelf goed nadenken en controleer of je werkelijk nodig hebt wat een tool adviseert. Een eenvoudigere oplossing kan goedkoper en minder belastend zijn, terwijl die technisch gewoon voldoet.’