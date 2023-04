Kiekens, specialist in stofafzuiging, neemt per 3 april 2023 de stofafzuigingsdivisie van Frencken Handel en Service uit Eindhoven over. De overname past naadloos in de nationale en internationale groeiambitie van de Almelose organisatie. De stap past eveneens in de strategie van het Anders Invest Industriefonds om bedrijven toe te voegen aan bestaande portefeuillebedrijven.

Kiekens, sinds 2017 een deelneming van Anders Invest ontwikkelt, produceert en onderhoudt stofzuigers en stofafzuigsystemen voor industriële omgevingen. Met haar oplossingen op het gebied van stofafzuiging worden stofexplosies voorkomen, medewerkers beschermd tegen gevaarlijke rook, fijnstof, chroom-6 of chemicaliën, en voorkomen dat ongewenste ingrediënten in voedingsmiddelen terechtkomen tijdens het productieproces. Via vestigingen en partners in Nederland, België en Luxemburg bestrijkt het werkterrein van Kiekens Groep inmiddels een goed deel van de Benelux. In 2020 verkocht Kiekens haar ventilatorendivisie aan Rotodyne uit Venray. Kiekens heeft daarmee een duidelijke keuze gemaakt voor de ontstoffing als kernactiviteit. De overname van Frencken past in deze strategie. Met de overname van Frencken bouwt de organisatie gestaag aan een nog steviger positie in de markt.

Kiekens en Frencken werken al 30 jaar intensief samen waarbij de eerste de rol van producent en leverancier vervult en de tweede die van dealer en onderhoudspartij. Zo vormden ze een naadloos één-tweetje als het gaat om schone, gezonde en veilige werkomgevingen. Wanneer Frencken besluit haar divisie Lucht en Milieu af te stoten, is het telefoontje naar Kiekens zo gepleegd. Jeroen Roeleven, directeur van de Kiekens Groep: ‘Wij zijn dankbaar voor samenwerkingen met bedrijven als Frencken die met hun onderhoudsteam ontstoffingsapparatuur en afzuigsystemen op kwalitatief op hoog niveau houden. Toen Frencken aangaf zich te gaan specialiseren in hun andere tak van sport, de verkoop en verhuur van heftrucks, sprak het voor zich dat wij hun serviceverlening met betrekking tot ontstoffing zouden overnemen.’ Brabant is voor de organisatie een interessante markt. In dit deel van Nederland zit veel industrie waarvoor de totaaloplossingen van Kiekens bedoeld zijn. Bij de overname gaat ook het voltallige onderhoudsteam mee naar Kiekens. Daardoor verandert er voor de huidige klantenkring van Frencken nagenoeg niets.