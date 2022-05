Ketenevent ‘Nederland Maakt’ 2022, 28 september

Op 28 september vindt voor de tweede keer het grote ketenevent ‘Nederland Maakt’ plaats. Met inspirerende sprekers en praktische, interactieve sessies, met als thema ‘Surviving the future’.

Twee jaar geleden zette covid-19 de wereld volledig op zijn kop. De industrie ervaart daarvan nog steeds de naweeën. Inmiddels worden we bovendien opnieuw geconfronteerd met een ingrijpend veranderde wereldsituatie en alle consequenties van dien door de oorlog in Oekraïne.

Disruptie is daardoor een onmiskenbaar thema geworden in de industrie. Dat staat dan ook centraal in de tweede grote live editie van ‘Nederland Maakt’. Uiteraard met de focus op kansen en mogelijkheden, want onder druk wordt alles vloeibaar . Wat zal er allemaal versneld mogelijk zijn nu de omstandigheden de industrie ertoe dwingt? Wat heeft dat voor effect? Is jouw bedrijf in staat om al deze veranderingen aan te kunnen? Ben jij er klaar voor? Wat heb je daarvoor nodig?

Nederland Maakt live op 28 september bij de Basiliek in Veenendaal, vanaf 13.30 uur inclusief diner.

Organisatie: Het event ‘Nederland Maakt’ wordt georganiseerd door de verenigingen NEVAT, FME, Fedet, en Koninklijke Staalfederatie