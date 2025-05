In een nieuwe publiek-private samenwerking slaan Jumbo, Wageningen University & Research (WUR), Intersnack, De Vegetarische Slager, Alpro en HAK de handen ineen om consumenten te stimuleren vaker te kiezen voor plantaardige eiwitten. Het tweejarige onderzoeksprogramma ‘Shifting Shelves’ focust op gedragsverandering op de winkelvloer – met als doel de eiwittransitie te versnellen.

De inzet: een structurele verschuiving naar een voedingspatroon waarin plantaardige eiwitten de overhand krijgen. Dat draagt bij aan lagere uitstoot, gezondere eetgewoontes én meer inzicht in het consumentengedrag. Voor de deelnemende bedrijven is het ook een kans om wetenschap direct te koppelen aan innovatie in de keten.

Pilots in de praktijk

Het programma is toegekend binnen de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water & Voedsel en loopt tot eind 2026. Binnen het project worden pilots uitgevoerd op de winkelvloer – variërend van nieuwe schapindelingen tot opvallende signing – en wordt gedragsonderzoek gedaan via literatuurstudies, consumenteninterviews en testen in een virtuele supermarkt.

“Het is heel waardevol om onze kennis over gedragsinterventies nu direct in de praktijk te toetsen,” zegt Muriel Verain, Researcher Consumer Science bij WUR. “Shifting Shelves laat zien hoe wetenschap en de realiteit van de supermarktvloer elkaar kunnen versterken.”

Van noten tot vleesch-iconen

De samenwerking richt zich op een breed scala aan plantaardige eiwitbronnen – van vlees- en zuivelvervangers tot noten en peulvruchten. “Voor Intersnack is dit een unieke mogelijkheid om te onderzoeken hoe we noten vaker kunnen positioneren als gezonde, plantaardige eiwitbron,” zegt Mirella Borra, International Category Manager Retail Brands bij Intersnack. Ook Alpro en De Vegetarische Slager zien het project als strategisch belangrijk.

“Bij Alpro draait alles om gezonde, duurzame én gevarieerde eetgewoontes,” zegt Tessa Berens, Category Manager. Valerie Vos, Country Business Lead bij De Vegetarische Slager: “Wij willen laten zien dat je als vleesliefhebber niets hoeft in te leveren. Onze vleesch-iconen combineren traditie met plantaardig genieten. Deze samenwerking helpt om dat verhaal kracht bij te zetten.”

Aansluiting op Jumbo’s duurzaamheidsdoelen

Voor Jumbo sluit dit project naadloos aan op eerdere onderzoeksprogramma’s, waaronder een samenwerking in 2024 met de WUR, RUG en het CBL. De inzichten uit Shifting Shelves zijn belangrijk voor de klimaat- en gezondheidsambities van de retailer.

“We geloven in de kracht van ketensamenwerking,” aldus Jumbo. “Alleen samen kunnen we de eiwittransitie versnellen – met impact op het bord van de consument én in de hele keten.” Bron Jumbo