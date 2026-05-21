Ruimte voor verbetering is er altijd, weten ze bij Kendrion 3T. De elektronicaontwikkelaar en -producent timmert al een poos aan de weg met VIPER, als basis voor klantspecifieke motorbesturing. De oplossing richt zich meer en meer op extreme omstandigheden, zoals die in de bosbouw of defensie. De lat ligt hoog, uitval is geen optie. ‘Wij zorgen ervoor dat elektronica in elk scenario voldoet en functioneert.’

Klantspecifiek onder alle omstandigheden

Aan motorcontrollers is wereldwijd geen gebrek, stelt Bert van den Berg, business unit manager bij Kendrion 3T. Het aanbod is enorm, met vooral de nodige low-budget uitvoeringen uit China. ‘Prima als die voor de klant voldoen, we gaan er de concurrentie ook niet mee aan. Toch hebben we maar al te vaak gezien dat klanten aanlopen tegen de beperkingen van zo’n standaardcontroller. Die haalt bijvoorbeeld de gevraagde performance niet, heeft niet de juiste dimensies of montagemogelijkheden of is onvoldoende betrouwbaar. Daarom richten wij ons juist op het hogere segment. Het gaat erom dat de oplossing werkt wanneer dat moet, zonder concessies.’

Bert van den Berg, business unit manager bij Kendrion 3T: ‘We ontwerpen niet tot aan de grens, maar gaan eroverheen.’ Foto: Kendrion 3T

Onder water of in extreme hitte

Van den Berg is betrokken bij VIPER vanaf de eerste uitvoeringen. Destijds was dat nog namens 3T, een spin-off van Universiteit Twente die in 2021 werd overgenomen door technologiebedrijf Kendrion. De toepassingen van de motorbesturing zijn divers, vertelt hij, zoals voor de raceauto van de studenten van Solar Team Twente. De gebruikte variant werkt er onder andere met een accu van 160 volt, met een volgens Van den Berg haast optimale efficiency. Toch richt Kendrion 3T zich niet zozeer op de racecircuits, de focus verschuift nu meer en meer naar de zware omstandigheden binnen bijvoorbeeld de bosbouw en defensie.

‘We leggen met VIPER steeds meer nadruk op mission critical applications, zoals reddingsgereedschappen, takels en liftsystemen, aangedreven door batterijen. Ook komt de oplossing van pas in bijvoorbeeld militaire voertuigen, voor pompen en hulpaandrijvingen. Ik verwacht dat VIPER meerwaarde heeft voor elke hydraulische toepassing, ook in extreme omstandigheden zoals onder water en bij omgevingstemperaturen tot 90 graden Celsius. Voor standaardklantvragen kunnen we uiteraard aansluiten bij bestaande ontwerpen. Maar vanaf enkele honderden stuks per jaar zijn we er ook voor maatwerk, zodat de motorcontroller precies aansluit bij wat de klant ermee voor ogen heeft.’

Modelgedreven aanpak

VIPER werkt in de basis zonder sensoren voor zogenoemde borstelloze motoren, wat het risico op storingen moet verkleinen en de systeemoplossing eenvoudiger maakt. Bovendien is VIPER meer dan alleen een stuk elektronica, benadrukt Van den Berg. De technologie is volgens hem te zien als een platform, een kennisbouwwerk dat de afgelopen jaren is gegroeid tot wat het nu is. Daarnaast profiteren klantspecifieke toepassingen sterk van een modelgedreven aanpak, waarmee Kendrion 3T de functionaliteit en performance nog voor de eerste prototypes verifieert en optimaliseert via simulaties.

Dit resulteert in een eindproduct dat onder alle omstandigheden betrouwbaar blijft werken, stelt Van den Berg. ‘Een modelgedreven aanpak maakt oplossingen heel kosteneffectief en elimineert de risico’s voor de ontwikkeling. Daarnaast biedt de VIPER-oplossing ook voordelen ten aanzien van efficiency, zoals pas nog bij een klant. Die werkte eerder met een batterijoplossing gebaseerd op een DC-motor. Door die te vervangen door een borstelloze motor in combinatie met VIPER, gaat de batterij nu dubbel zo lang mee.’

Doen wat je belooft

Zoals bij elke technische oplossing draait ook het resultaat van VIPER om de som der delen. Sterker, volgens Van den Berg is de combinatie van factoren juist cruciaal voor gebruik in extreme omstandigheden. ‘Daarom ontwerpen we niet tot aan de grens, maar gaan we eroverheen. Als wij stellen dat onze oplossing 40 ampère aankan, dan is dat ook zo. In de praktijk is elektronica nogal eens de bottleneck. Wij draaien dat om en zorgen ervoor dat elektronica in elk scenario voldoet en functioneert. Zodat onze klant het beste product kan maken met VIPER inside.’

Kendrion 3T is met het platform oem-toeleverancier voor uiteenlopende producenten. Dat is uitdagend, zegt Van den Berg. ‘We verkennen continu de markten van onze klanten, om vervolgens met hen hun businesscase rond te krijgen. Daarom werken we momenteel met diverse klanten aan nieuwe oplossingen, gebruikmakend van onze nieuwe gestandaardiseerde variant met een spanningsbereik tot 60 volt. Die is bedoeld voor high performance 48V-systemen, zodat de oplossing meegroeit met de behoeften in onze markten. Het VIPER-platform biedt al veel, maar mogelijkheden om te verbeteren zijn er altijd.’