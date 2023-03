Keizers Metaal breidt het machinepark uit met een tweede buislaser. Deze nieuwe buislaser stelt Keizers Metaal in staat om snellere levertijden en efficiëntere dienstverlening aan haar klanten te bieden. We verwachten dat deze nieuwe TruLaser Tube 7000 fiber van TRUMPF medio mei volledig meedraait in onze planning.

Met deze unieke machine vergroten we de mogelijkheden voor onze klanten. Zo is de nieuwe buislaser een 6kw fiberlaser waardoor we nog sneller en efficiënter kunnen snijden. Verder is de laser in staat om buizen tot 6 meter lang te snijden en heeft de laser een 3D buislaserfunctie. Dit betekent dat de machine niet alleen in staat is om 2D-profielen te snijden, maar ook om complexe 3D-vormen te produceren. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden zoals een perfecte aansluiting bij het verwerken van twee onderdelen in één pengat verbinding.