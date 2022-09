Prodrive Technologies, een wereldleider in elektronica, software en mechatronische oplossingen, heeft de benoeming aangekondigd van Katja Pahnke in de Raad van Bestuur in de rol van Chief Development Officer per 01.11.2022.

Pahnke was al vijf jaar lid van de non-executive board van Prodrive en is momenteel managing director van Eindhoven Engine BV, met de aandeelhouders Technische Universiteit Eindhoven, TNO en Fontys Hogeschool en bekleedt verschillende niet-uitvoerende bestuurszetels.

“Ik ben erg blij en trots dat Katja ons team komt versterken in de rol van Chief Development Officer”, aldus Pieter Janssen, CEO van Prodrive Technologies. “Ik werk sinds 2018 met Katja toen ze haar functie als niet-uitvoerend bestuurslid voor Prodrive Technologies begon en ik weet dat ze zeer sterke mensenvaardigheden heeft, gemakkelijk belanghebbenden verbindt en gepassioneerd is over onze missie “het creëren van zinvolle technologieën die de wereld laten werken”. Katja zal onze ontwikkelingsorganisatie leiden en zal bijdragen aan de ontwikkeling van talenten, competenties en leiderschap in de organisatie.”

“Het is een eer om de rol van CDO bij Prodrive Technologies op zich te nemen”, aldus Katja Pahnke. “Ik ben erg enthousiast en trots om deel uit te maken van deze fantastische organisatie, een juweel van onze regio met wereldwijde impact – met zijn slimme mensen, ondernemerscultuur en daadkrachtige tempo.” Bron Prodrive