Karim Henkens nieuwe ceo ICT Group

Per 1 september is Karim Henkens de nieuwe ceo van ICT Group. Hij volgt hiermee Jos Blejie op die per 1 juli, in verband met pensionering, terugtreedt. Jos Blejie is in 2013 gestart als ceo bij ICT Group en onder zijn leiding heeft de onderneming een sterke groei doorgemaakt, zowel organisch als door overnames in binnen- en buitenland.

Karim Henkens was voorheen werkzaam bij IT-dienstverlener Cegeka als algemeen directeur voor de noordelijke regio van de groep. Daarvoor bekleedde hij bij Centric diverse functies waaronder de positie van ceo. Hij heeft een uitgebreide staat van dienst in de IT wereld, zowel nationaal als internationaal, en is een energieke en betrokken leider. Vanaf 1 september is hij verantwoordelijk voor de verdere versteviging van ICT Group’s marktpositie in Nederland en Noord-Europa.

‘Juiste man’

Theo van der Raadt, voorzitter Raad van Commissarissen van ICT Group B.V.: “Wij zijn er van overtuigd dat Karim Henkens de juiste man is om invulling te geven aan de ambitie van ICT Group om verder te groeien als toonaangevende Europese leverancier van totaaloplossingen voor industriële automatisering. Wij bedanken Jos Blejie voor zijn tomeloze inzet van de afgelopen negen jaar en wensen Karim veel succes bij zijn nieuwe uitdaging”.